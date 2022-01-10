(ÖZET) İnter-Lazio maç sonucu: 2-1

Serie A 21. hafta maçında İnter, Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi Milano ekibi 30. dakikada Bastoni ile 1-0 öne geçti. Lazio bu gole cevap vermede çok gecikmedi ve 35. dakikada İmmobile ile skoru 1-1 yaptı ve devre bu skorla bitti.

67'de ilk golün sahibi Bastoni'nin asistinde Milan Skriniar İnter'i bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

71. dakikada Lazio'da Stefan Radu peşpeşe gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İnter 49 puana yükselerek bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğini devam ettirdi. Lazio ise 32 puanda kaldı.







