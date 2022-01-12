ÖZET Inter-Juventus maç sonucu: 2-1

İtalya Süper Kupası'nda İnter, uzatmalar sonucunda Juventus'u 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. İnter'e galibiyeti getiren golleri Lautaro ve Alexis Sanchez atarken Juventus'un tek golü McKennie'den geldi.

Maçtan önemli dakikalar

İtalya Süper Kupa karşılaşması Inter-Juventus maçı başladı.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Stefan De Vrij, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

25. dakikada Morata'nın yaptığı ortaya McKennie düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu filelere yollayarak Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada Dzeko'nun yerde kalmasıyla İnter penaltı kazandı. Topun başına geçen Lautaro Martinez skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada Juventus, Federico Bernardeschi ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazında Federico Bernardeschi tarafından çekilen şut auta gitti.

69. dakikada İnter, Lautaro Martinez ile gole yaklaştı ancak Perin topu kurtarmayı başardı.

90 dakikanın sonucunda galip çıkan olmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

İlk uzatma devresinde gol gelmezken 120. dakikada Alexis Sanchez topu filelere gönderdi ve İnter, İtalya Süper Kupa'nın şampiyonu oldu.

Inter-Juventus 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro

Juventus: Perin, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Morata



