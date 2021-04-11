ÖZET | Inter-Cagliari: 1-0
Serie A'nın 30. haftasında lig lideri Inter, konuk ettiği Cagliari'yi 1-0 mağlup etti. Lacivert siyahlılara 3 puanı getiren gol Matteo Darmian'dan geldi. Milano ekibi bu galibiyetle sezonun bitimine 8 hafta kala puanını 74 yaptı ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 11 puanlık farkı korumayı başardı.
Serie A'nın 30. haftasında lig lideri Inter, Cagliari'yi Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Son dölümde ataklarını sıklaştıran Inter, 77. dakikada Matteo Darmian'ın attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Lacivert siyahlılar, bu galibiyetle sezonun bitimine 8 hafta kala puanını 74 yaptı ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 11 puanlık farkı korumayı başardı. Düşme hattında bulunan Cagliari ise 22 puanda kaldı.