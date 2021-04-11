ÖZET | Inter-Cagliari: 1-0

Serie A'nın 30. haftasında lig lideri Inter, Cagliari'yi Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Son dölümde ataklarını sıklaştıran Inter, 77. dakikada Matteo Darmian'ın attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Lacivert siyahlılar, bu galibiyetle sezonun bitimine 8 hafta kala puanını 74 yaptı ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 11 puanlık farkı korumayı başardı. Düşme hattında bulunan Cagliari ise 22 puanda kaldı.