(ÖZET) Inter-Bayern Münih maç sonucu: 0-2

Kuralar çekildiğinde tabiri caizse 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan C Grubu'nda ilk maçlar oynandı. Barcelona, Bayern Münih, Inter ve Viktoria Plzen'in yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İtalyan devi Inter, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Dev maçta kazanan Bavyera temsilcisi oldu.

25'te Leroy Sane perdeyi açtı. Münih baskın oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de Bayern oyuna ağırlığını koydu. 66'da Danilo D'Ambrosio kendi kalesine golü attı ve Lacivert-Siyahlılar'ın umutlarını bitirdi: 0-2. Karşılaşmanın kalan bölümünde Çizme ekibinin atakları sonuç vermedi ve maçta başka gol olmayınca mücadele Bayern'in 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Alman ekibi, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Grubun diğer karşılaşmasında Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 gibi farklı skorla geçti.