(ÖZET) Inter - Barcelona maç sonucu: 1 - 2

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun son hafta maçlarında Inter, gruptan çıkması adına mutlak kazanması gereken maçta Barcelona'yı konuk etti.

Son maçlar öncesi liderliğini garantileyen Barcelona, Inter mücadelesinde Lionel Messi, Gerard Pique, Marc-Andre ter Stegen, Sergi Roberto, Arthur gibi önemli isimlerinden yoksun mücadele etmesine rağmen rakibini 2-1'lik skorla geçti.

Barcelona'yı galibiyete götüren goller 23. ve 86. dakikalarda Ansu Fati'den gelirken Inter'in tek golünü 44. dakikada Romelu Lukaku attı.

Bu sonuçla Inter, ilk defa bir İspanyol takımına evinde mağlup olurken gruptan çıkmak adına mutlak kazanması gereken maçı kaybedip 7 puanla üçüncü sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

Üst üste 3. sezonunda da grupları yenilgisiz tamamlayan Barcelona ise 14 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.