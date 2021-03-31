(ÖZET) İngiltere-Polonya maç sonucu: 2-1

2022 Dünya Kupası Elemeler I Grubu'nda İngiltere, Polonya'yı konuk etti. Wembley'de oynanan 90 dakika, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İngiltere'ye 3 puanı getiren golleri 19'da penaltıdan Harry Kane ve 85'te Harry Maguire kaydetti. Konuk ekipte 58'de yaz transfer döneminde ismi Galatasaray 'la anılan Jakup Moder'in attığı gol puan için yeterli olmadı.

3'te 3 yapan İngiltere, namağlup liderliğini sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle kritik ve zorlu deplasmanda Robert Lewandowski'den faydalanamayan Polonya ise rakiplerinin kazandığı haftada ağır bir darbe aldı ve 4 puanla 4. sıraya geriledi.

Grupta oynanan diğer maçlarda Arnavutluk, San Marino'yu 2-0, Macaristan ise Andorra'yı 4-1'le geçti.