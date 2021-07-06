ÖZET | İngiltere - Danimarka maç sonucu: 2-1

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka Wembley'de kozlarını paylaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden İngilizler, finale çıkan taraf oldu.

Ev sahibi ekibe finali getiren goller, 39. dakikada Simon Kjaer (kendi kalesine) ve 104. dakikada Harry Kane'den geldi. Danimarka'nın tek sayısını ise 30. dakikada Damsgaard kaydetti.

Dev final 11 Temmuz'da

İngiltere böylece 55 yıl sonra 1966 Dünya Kupası'nın ardından adını ilk kez bir büyük turnuvada finale yazdırmış oldu. Kırmızı beyazlılar, 11 Temmuz Pazar günü Wembley'de İtalya ile kupa mücadelesi verecek, karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 13: Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Raheem Sterling topu düzeltti ve yerden şutunu çekti ancak kaleci Kasper Schmeichel, topu kolay kontrol etti.

Dakika 30 GOL: Danimarka 1-0 öne geçti. Damsgaard, serbest vuruşta vurduğu nefis şutla takımını güçlü rakibi karşısında öne geçirdi.

Dakika 38: İngiltere gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ taraftan yapılan ortada Sterling'in ceza sahası içerisinde yakın mesafeden burduğu şutta top kaleciden döndü.

Dakika 39 GOL: İngiltere Simon Kjear'ın kendi kalesine attığı golle ile skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan defansın arkasına sarkan Saka'nın yerden yaptığı ortada Kjaer ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 54: İngiltere'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Maguire'ın kafa vuruşunda kaleci Schmeichel, nefis bir kurtarışla gole izin vermedi.

Dakika 90+6: Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara gidildi.

Dakika 91: Uzatma dakikaları başladı.

Dakika 104 GOL: İngiltere, Harry Kane, kullandığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dakika 105: İlk uzatma devresi sona erdi.

Dakika 106: Uzatma dakikalarının ikinci devresi başladı.

Dakika 120: Karşılaşma sona erdi.

Danimarka - İngiltere ilk 11'ler:

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.