ÖZET | Iberostar Tenerife 85-72 Galatasaray Doğa Sigorta

Tenerife’de Sasu Salin 21 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Bruno Fitipaldo da eski takımı Galatasaray’a karşı 12 sayı ve 8 asist ile mücadele etti. Temsilcimizde Darly Macon ve RJ Hunter’ın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.