ÖZET | Iberostar Tenerife 85-72 Galatasaray Doğa Sigorta
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya’da Iberostar Tenerife’ye 85-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşarken Tenerife ise ikinci galibiyetini aldı.
Tenerife’de Sasu Salin 21 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Bruno Fitipaldo da eski takımı Galatasaray’a karşı 12 sayı ve 8 asist ile mücadele etti. Temsilcimizde Darly Macon ve RJ Hunter’ın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.