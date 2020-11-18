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ÖZET | Iberostar Tenerife 85-72 Galatasaray Doğa Sigorta

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya’da Iberostar Tenerife’ye 85-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşarken Tenerife ise ikinci galibiyetini aldı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 01:31 Son Güncelleme:
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ÖZET | Iberostar Tenerife 85-72 Galatasaray Doğa Sigorta

Tenerife’de Sasu Salin 21 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Bruno Fitipaldo da eski takımı Galatasaray’a karşı 12 sayı ve 8 asist ile mücadele etti. Temsilcimizde Darly Macon ve RJ Hunter’ın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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