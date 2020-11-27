ÖZET I Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maç sonucu: 86 - 90

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 11.hafta maçında Valencia Basket'e 90-86 kaybetti. Bu maça kadar son 3 mücadelesini Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve kaybeden Sarı-Lacivertliler, kötü gidişatı durduramadı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 4 galibiyette kalırken Valencia 7. kez sahadan üstün ayrıldı. Fenerbahçe Beko adına Dyshawn Pierre 18 sayı, Ali Muhammed 16 sayı atarken konuk takım adına Van Rossom 20 sayı ile oynadı





İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 17 - 16 Valencia Basket

İLK YARI / 2.ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 43 - 33 Valencia Basket

3.ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 64 - 59 Valencia Basket





Fenerbahçe Beko, Valencia forması giyen iki eski oyuncusuna plaket verdi





Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti