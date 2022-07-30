(ÖZET) Hull City - Bristol City maç sonucu: 2-1

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ilk hafta maçında sahasında Bristol City'yi konuk etti. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın gol attığı karşılaşmada Shota Arveladze yönetimindeki Hull City, geriden gelerek rakibini 2-1 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

Hull City'nin ev sahipliği yaptığı mücadelede gol perdesini rakip takım Bristol City, 30. dakikada Weimann'ın golüyle açtı. İlk yarı bu skorla geçilirken, 72. dakikada sahneye Milli futbolcu Ozan Tufan çıktı. Hull City'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Ozan Tufan golünü kaydederek skora dengeyi getirdi. 90+3. dakikada ise ülkemizde daha önce Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri bulduğu gol ile takımına galibiyeti getirdi.

İlk maçta ilk gol

Bu yaz Fenerbahçe 'den İngiliz ekibine transfer olan Ozan Tufan bu golüyle birlikte ilk resmi maçında golünü atmayı başardı. Ozan Tufan attığı golün 1 dakika sonrasında Shota Arveladze tarafından oyundan alındı.

Öte yandan daha önce Türkiye'de Denizlispor'da forma giyen Estupinan da karşılaşmaya 11'de başlarken yerini 64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Tetteh'e bıraktı. Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Allahyar Sayyadmanesh 84 dakika görev alırken, Seri de 90 dakika sahada kaldı.



