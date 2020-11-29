ÖZET | Hollanda - Türkiye maç sonucu: 71 - 73

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 73-71 yendi. Türkiye, grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda galibiyet alamamıştı ancak zorlanmasına rağmen maçı kazanan Milliler iddiasını sürdürdü

Karşılaşmada ilk 7:16'lık bölüm 5-5 eşitlikle geçildi. Larkin'in devreye girdiği Milli Takımımız, 5:50'de skoru 5-11'e getirdi. 3:38 kala ise Milli Takımımız, Göksenin Köksal ve Alperen Şengün'ün isabetleri ile skoru 8-16 yaptı. Hollanda, karşılaşmada yine ritmini yakalayarak 2:22 kala skoru Hammink'in üçlüğü ile skoru 13-16 yaptı. Sonrasında yine oyuna giren Shane Larkin, Milli Takımımızın farkı açmasını sağladı. Bir üç sayılık basket, bir asist ile 1:17 kala skoru 13-21'e getirdi. Kalan bölümde Alperen ile de etkili olan Milliler, ilk çeyreği 14-24 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Hollanda 14-24 Türkiye

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili olan Hollanda, Yannick Franke ve Schaftenaar'ın sayılarıyla 7:17 kala skoru 22-26'ya getirdi. Hollanda, 4:28 kala da Kloof'un basketiyle 35-33'lük üstünlüğü yakaladı. Milli Takımımız, 3:49 kala Berkan Durmaz'ın basketiyle yeniden 35-37 ile öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Milliler, ilk yarıyı 37-41 ile önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: Hollanda 37-41 Türkiye

İlk yarıda Shane Larkin; 15 sayı, 4 asist ile oynadı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Hollanda 55-55 Türkiye

Son çeyrekte de etkisini gösteren Larkin maçı 23 sayı - 9 asist - 2 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. A Milli Takım sahadan 73-71 galip ayrıldı. Shane Larkn'in ardından Sertaç Şanlı 13 sayı, Alperen Şengün 9 sayı ile oynadı

MAÇ SONUCU: Hollanda 71-73 Türkiye

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Alexandre Deman (Fransa)

Hollanda: Williams 3, De Jong 3, Kloof 17, Kherrazi 8, Kok 2, Franke 14, Van Zegeren 1, De Vries 7, Hammink 3, Schaftenaar 13

Türkiye: Shane Larkin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Göksenin Köksal 3, Berkan Durmaz 2, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 9, Buğrahan Tuncer, Yiğit Arslan, Metecan Birsen 7, Berk Uğurlu 5, Ege Arar 4, Doğuş Özdemiroğlu













İlk maçta kazanan Hollanda olmuştu

Milli Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı konuk etmişti. Milliler, Ankara'da oynanan maçı sürpriz bir şekilde 65-72'lik skorla kaybetmişti.