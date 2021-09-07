ÖZET | Hollanda-Türkiye maç sonucu: 6-1

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda karşısında adeta tel tel döküldü. Sahadan 6-1 yenik ayrılan A Milli Takım , en ağır yenilgilerinden birini alırken kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bir sonraki maçta görev yapamayacak. Grubun lideri ise sahadan farklı ayrılan Hollanda oldu.





Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries (Dk. 71 Rensch), Klaassen (Dk. 71 Gravenberch), De Jong (Dk. 46 Koopmeiners), Wijnaldum (Dk. 61 Til), Bergwjin (Dk. 61 Malen), Berghuis, Depay

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 90 1 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, 38 (penaltıdan) ve 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda), Dk. 90 2 Cengiz Ünder (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 14 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)





Maçtan dakikalar

ERKEN GOL! 1.dakikada Hollanda, Klaassen'in golüyle öne geçti. İlk atağını gerçekleştiren Hollanda takımında Depay ile verkaç yapan Klaassen, plase bir vuruş yaptı şutu direğe çarpıp filelere gitti.

10.dakikada uzak mesafeden Orkun şansını denedi şutu savunmadan döndü

12.dakikada Bergwijn sol kanattan geldi iki oyuncumuzu geçip kaleye şutunu denedi top savunmamızdan geri geldi

SARI KART! 14.dakikada Orkun orta alanda rakibini arkadan çekince hakemden sarı kart gördü





GOL! 16.dakikada Hollanda, Depay'ın golüyle 2-0 öne geçti. Orta alanda topu alan Depay, Klaassen ile verkaç yaptı ardından net bir vuruşla golü kaydetti.

SARI KART! 31.dakikada orta alanda faul yapan Wijnaldum hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

32.dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

PENALTI! 36.dakikada Hollanda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Çağlar'ın hamlesi sonucu hakem Orsato penaltı kararı verdi

SARI KART! 37.dakikada Çağlar Söyüncü gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü

GOL! 38.dakikada Hollanda, Depay'ın penaltı golüyle 3-0 öne geçti.

KIRMIZI KART! 44.dakikada A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı başladı. A Milli Takım'da Orkun çıktı Ozan Tufan girdi, Kenan çıktı Ozan Kabak girdi

48.dakikada serbest vuruşu Hakan kullandı ceza sahasına ortasına takım arkadaşları dokunamadı

GOL! 54.dakikada Hollanda yine Memphis Depay ile skoru 4-0 yaptı. Depay böylece hat-trick yapmış oldu

SARI KART! 57.dakikada A Milli Takım'da Ozan Kabak sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

58.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Berghuis kullandı şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada oyundan Burak Yılmaz çıktı ve yerine Kerem Aktürkoğlu girdi

74.dakikada Virgil van Dijk ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan döndü

75.dakikada Guus Til'in şutuna kale sahasında Malen kafayla dokunmak istedi ama top auta gitti

NET FIRSAT! 79.dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı şutu barajdan döndü, seken topu Hakan bir kez daha ceza sahasına gönderdi savunmanın arkasına sarkan Ozan Tufan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu ama şutu auta gitti

GOL! 80.dakikada Hollanda, Guus Til ile skoru 5-0 yaptı

85.dakikada bu kez Gravenberch vurdu kaleci Uğurcan son anda çıkardı

GOL! 90.dakikada Hollanda durumu Malen ile 6-0 yaptı

GOLLL! 90+1.dakikada A Milli Takım adına tek golü Cengiz Ünder attı. Savunmaya baskı yapan A Milli Takım oyuncuları topu kaptı, Cengiz kaleciyi geçip fileleri havalandırmayı başardı.

Sahadan Hollanda 6-1 galip ayrıldı.













2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda’ya konuk olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11’de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11’de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik’in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz’a ilk 11’de şans verdi.

Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11’deki yerini aldı. İngiltere’deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı. Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Türk taraftarlardan büyük destek

A Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena’ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.

Kedilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü. İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.





Hollanda-Türkiye ilk 11'leri...

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Bergwijn, Berghuis, Memphis Depay

Türkiye: Uğurcan, Kaan Ayhan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun Kökçü, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak Yılmaz



