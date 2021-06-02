ÖZET | Hollanda-İskoçya maç sonucu: 2-2

EURO 2020'ye hazırlanan iki takım Hollanda ile İskoçya karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü 11. dakika İskoç oyuncu Jack Hendry'den geldi. Hollanda bu gole 17. dakikada Memphis Depay ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. 64. dakikada İskoçya Kevin Nisbet ile bir kez daha öne geçse de Depay 89. dakikda skoru belirledi ve taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

EURO 2020'de Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya ile aynı grupta yer alan Hollanda ilk maçını 13 Haziran'da Ukrayna ile oynayacak. İskoçya ise ilk maçında 14 Haziran'da Çekya ile mücadele edecek.