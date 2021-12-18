(ÖZET) Hertha Berlin - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-2

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaştı. Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında konuk ekip Dortmund, Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti. ilk yarı Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 51. dakikada Belfodil ile skora dengeyi getiren Hertha Berlin, 57. dakikada Richter'in golüyle 2-1 öne geçti. 69. dakikada Richter tekrardan sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükselten golü ağlara gönderdi. 83. dakikada Tigges ile Dortmund farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını Hertha Berlin puanını 21'e yükseltirken, Dortmund lider Bayern Münih'in 9 puan gerisinde 34 puanda kaldı.



