ÖZET | Helsinki - Fenerbahçe maç sonucu: 2-5

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını deplasmanda 5-2 yendi ve grup aşamasına kalmayı başardı. Üç gol birden atan Enner Valencia böylece 12 yıl sonra Avrupa Kupalarında hat-trick yapan sarı-lacivertli oyuncu oldu. Fenerbahçe bu sonuçla Vitor Pereira'nın yeni döneminde oynadığı 4 resmi maçı da galip bitirmiş oldu













Maçtan dakikalar

1.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia sert vurdu şutu yandan auta gitti

4.dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel geldi yerden sert ortasını savunma son anda çıkardı

GOOL! 11.dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakip savunmanın auta gideceğini düşündüğü topu Nazım çevirdi ceza sahasında topu alan Enner Valencia rakibini geçip köşeye vurdu ve golü attı

GOOL! 14.dakikada Fenerbahçe yine Enner Valencia'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Enner Valencia nefis bir vuruşla köşeden ikinci golü attı.

23.dakikada sağ kanattan uygun durumda topa buluşan Nazım Sangare ortasını yaptı ancak topu arkadaşları ile buluşturamadı

GOL! 27.dakikada HJK Helsinki takımında Roope Riski çaprazdan attığı golle farkı 1'e indirdi

35.dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel yerden vurdu şutunu kaleci kontrol etmeyi başardı

40.dakikada ceza sahası dışından Zajc vurdu şutu üstten auta gitti

45+2.dakikada sol kanattan Ferdi ortaladı seken topa yine Zajc vurdu top yandan auta gitti

İlk yarıyı Fenerbahçe 2-1 galip tamamladı

İkinci yarı başladı

GOOL! 52.dakikada Fenerbahçe yine Enner Valencia'nın golüyle 3-1 öne geçti. Sağ kanattan gelen Nazım çizgiden topu çevirdi Enner Valencia kale sahasında şık bir vuruşla golü atmayı başardı

58.dakikada Fenerbahçe atağında uzak mesafeden Ferdi vurdu top auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada oyundan Sosa ve Osayi-Samuel çıktı yerlerine Mert Hakan ve Muhammed Gümüşkaya girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada oyundan Mesut Özil çıktı yerine Arda Güler girdi

SARI KART! 75.dakikada genç oyuncu Arda Güler hakemden sarı kart gördü

78.dakikada Muhammed'in şutu savunmadan sekti Mert Hakan bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 81.dakikada oyundan Enner Valencia çıktı yerine Fatih Şanlıtürk girdi

GOL! 88.dakikada HJK Helsinki takımında Riki Riski sağ çaprazdan attığı golle farkı 1'e indirdi

GOOL! 90+2.dakikada Fenerbahçe genç oyuncu Fatih Şanlıtürk'ün golüyle 4-2 öne geçti.

GOOL! 90+4.dakikada Fenerbahçe Peltola'nın kendi kalesine attığı golle 5-2 öne geçti.

Mücadeleyi Fenerbahçe 5-2 kazandı ve gruplara kaldı





Helsinki ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri...

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia





Fenerbahçe Avrupa'da 232. maçına çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösterdi.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 288 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

"Kupa 2"de 117 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı. Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 158 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 18. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne aldı. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 23 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü