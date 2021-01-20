ÖZET | Hatayspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 20. haftasında Hatayspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
9. dakikada Diouf'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
22. dakikada Boupendza'nın vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
36. dakikada Youssuf'un kafa vuruşunda Mesut Çaytemel son anda dokunarak golü önledi.
42. dakikada Mesut Çaytemel'in vuruşunda kaleci Ertaç son anda topu çeldi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
53. dakikada Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
74. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük penaltı kaçırdı. VAR incelemesi sonrası penaltı tekrarlandı.
77. dakikada tekrarlanan penaltıda Adem Büyük bu sefer golü attı ve skoru 2-0'a taşıdı.
87. dakikada Hatayspor, Boupendza'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.