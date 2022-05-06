(ÖZET) Hatayspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 36. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer ile Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor'un maçından galip çıkmadı. Hatayspor'un maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile iki ekip sahadan birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavili ekip puanını 78'e yükseltirken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Hatayspor ise puanını 50 yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor, penaltı kazandı. Bordo-Mavili ekipte topun başına geçen Bakasetas'ın şutunu kaleci Muric kurtarmayı başardı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken Trabzonspor 48. dakikada Djaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hatayspor, 90+4. dakikada Mame Diouf'un attığı gol ile 1 puanı son anda kurtadı.

Ahmet Ağaoğlu, gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Hatayspor, karşılaşma öncesi şampiyonluğa ulaşan Bordo-Mavili oyuncuları alkışlarla karşıladı. Bu anlar Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu oldukça duygulandırdı.

Maçtan dakikalar

1'| Trabzonspor'da Kouassi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.

4'| Hatayspor kalecisi Munir'in, çıkarken yaşadığı top kaybı sonrası Trabzonspor atak geliştirdi. İsmail Köybaşı'nın soldan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba'nın soldan ortası savunmadan geri döndü.

Direkten döndü

7'| Hatayspor gole çok yaklaştı. Hatayspor'da sol kanattan Saba'nın ortası kaleye yöneldi ve top direkten oyun alanına geri döndü.

Trabzon penaltıdan yararlanamadı

11'| Trabzonspor mücadelenin 10. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mehdi Boudjemaa'nın, Murat Cem'e müdahalesi sonrası maçın hakemi Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas, penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Munir'in Yunan futbolcuya gol izni vermedi.

12'| Trabzonspor tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Munir çıkardı. Top kornere çıktı.

15'| Trabzonspor'da sol kanattan çalımlarla içe kat eden Kouassi, ters kanattaki Yusuf Erdoğan'ı düşündü. Top dışarıya gitti.

19'| Hatayspor'un atağında sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bertuğ Yıldırımı'ın ortasını savunmada Ahmetcan Kaplan karşıladı.

22'| Trabzonspor tehlikeli geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında, Sackey, topun Djaniny'e gelmesine engel oldu.

27'| Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Sackey araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Trabzonspor korner kazandı.

30'| Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Kaleci Munir, topu uzaklaştırırken seken toptan yeniden topu alan Yusuf Erdoğan pasını Vitor Hugo'ya aktardı. Hugo'nun vuruşu üstten dışarıya gitti.

36'| Trabzonspor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Kouassi'nin ortasını savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

38'| Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın top kaybından sonra topu alan Bertuğ Yıldırım, sağ kanattan ortasını yaptı. Topa yükselen El Kaabi'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45' | Hatayspor'da Dylan Saint-Louis'in kullandığı kornerde ceza sahasında yapılan kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Trabzonspor 2. yarıya golle başladı

GOL | Trabzonspor, 48. dakikada Djaniny'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Berat Özdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djaniny, rakibinden sıyrıldı ve yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

51'| Ahmetcan Kaplan'ın İsmail Köybaşı'na doğru gönderdiği pasta araya giren Dylan Saint-Louis topu kapmayı başardı. Dylan Saint-Louis sağ kanattan yaptığı orta Trabzonspor savunmasından kornere çıktı.

55'| Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ kanatta topu alan Edin Visca, ceza sahasına hareketlenen Cornelius'u düşündü, Hatayspor savunması araya girerek pozisyonu engelledi.

62'| Trabzonspor tehlikeli geldi. Ceza sahasına giren Djaniny, Cornelius'u düşündü, araya giren Hatayspor savunması topu kornere gönderdi.

67'| Hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba, sağ kanatta topu sürdükten sonra ortasını yaptı. Gürcü futbolcunun ortasını Vitor Hugo karşıladı. Ardından topu alan Boudjemaa'nın ortasını İsmail Köybaşı kornere gönderdi.

73'| Trabzonspor'un geliştirdiği atakta sağ kanattan Edin Visca'nın ortasında Cornelius, topa dokundu. Top kaleci Munir'de kaldı.

81'| Hatayspor tehlikeli geldi. Rakip ceza sahası önünde topu alan Benzia'nın vuruşunu, Uğurcan Çakır parmaklarının ucuyla çıkarmayı başardı.

86'| Sol kanattan ceza sahasına giren Boudjemaa'nın ortasını arka direkte İsmail Köybaşı karşıladı. Devam eden atakta Saint-Louis'in ortasında Ahmetcan Kaplan araya girdi. O topa gelişine vuran Boudjemaa'nın şutunda top dışarıya gitti.

Hatayspor eşitliği sağladı

GOL | Hatayspor 90+4. dakikada Mame Diouf'un golüyle eşitliği sağladı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Hatayspor - Trabzonspor 11'ler

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Adekugbe, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny