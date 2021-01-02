ÖZET | Hatayspor - Konyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Hatayspor, geri düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Hatayspor'un golleri 43. ve 68. dakikalarda Aaron Boupendza'dan gelirken Konyaspor'un tek golünü 33. dakikada Artem Kravets attı. Hatayspor'un bir önceki maçında Antalyaspor'a 4 gol atan Boupendza, son 5 günde 6 gol atmayı başardı.

Bu sonuçla Hatayspor, 15. maçı sonunda puanını 27 yaparken Konyaspor ise 15. maçı sonunda 19 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore’nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza’nın pasında topla buluşan Ruben Riberio’nun şutu az farkla auta gitti.

GOL | 33. dakikada Konyaspor'da Guilherme, sol kanattan ortasını yaparken ceza sahasındaki Kravets'i aşan top sağ kanattan destek veren Skubic'e gitti. Skubic'in bu kez ceza sahası içine kafayla çevirdiği topta Artem Kravets, altı pas içinde yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | 43. dakikada Hatayspor'da Aabid'in ortasını savunma uzaklaştırmak isteken ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan son haftaların formda ismi Boupendza, sol ayağıyla uzak köşeye harika bir vuruş yaparak takımına eşitliği getirdi: 1-1.

Hatayspor - Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

GOL | 68. dakikada Hatayspor'da Diouf'un kafa vuruşu sonrası Konyaspor kalecisi Sehic ve savunma arasındaki anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Boupendza, takımını öne geçiren isim oldu: 2-1.

71. dakikada Shengelia’nın kullandığı kornerde Jevtovic’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Hatayspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza (Selim Ilgaz dk. 88), Adama Traore (Yusuf Abdioğlu dk. 90), David Akintola, Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

İH Konyaspor: Ibrahim Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Erdon Daci, Marko Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Milosevic dk. 77), Cikalleshi, Artem Kravets

Yedekler: Eray Birniçan, Erten Ersu, Uğur Demirok, Oğuz Kaan Güçtekin, Ali Karakaya, Abdulsamet Kaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Kravets (dk. 33) (İH Konyaspor), Boupendza (dk. 43 ve 68) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Pablo Santos, Mame Diouf (A. Hatayspor), Abdülkerim Bardakçı, Erdon Daci, Marko Jevtovic (İH Konyaspor)



