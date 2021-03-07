ÖZET | Hatayspor - Kayserispor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ligde zirvenin en yakın takipçisi olan Hatayspor, Kayserispor karşısında kazanarak yarışa ortak olmak istiyor. Kayserispor ise alt sıralardan kendisini orta sıralara atmanın peşinde... Geçen hafta sahasında Rizespor'un mağlup eden Kayserispor, bu hafta da zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

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Karşılaşmaya Kayserispor etkili başladı. 14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza’nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İLHAN PARLAK YİNE ATTI

Kayserispor, savunması eksik yakalanan Hatayspor karşısında 24. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahada Karlo Muhar topla buluştu ve savunma arkasına koşu yapan İlhan Parlak'a pasını gönderdi. Tecrübeli futbolcu topu kontrol edip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Plase şutu sonrasında topu filelere gönderen İlhan, takımını 1-0 öne geçirdi.

KAYSERİ İLK YARIDA HATAY'A ŞOK YAŞATTI

Mücadelenin 36. dakikasında Hatayspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında top sol kanada doğru uzaklaştırıldı. Orada Kayserispor'da Lennol topu kontrol etti ve ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunma arasından yükselerek kafa vuruşunu yapan Uğur Demirok, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Hatayspor'da Boupendza, 40. dakikada ceza sahasının tam karşısından yaklaşık 25 metreden kullandığı frikik üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İlk yarı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

HATAY'A BİR ŞOK DA KONE'DEN

Hatayspor ikinci yarıya da şokla başladı. Dakika 51'de Kone, rakibi Lennon'a yaptığı hareket sonrasında önce sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kone'nin sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi. Hatayspor, 51'de 10 kişi kaldı.

KIRMIZI SONRASINDA GOL

Hatayspor, 54. dakikada Pablo'nun attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ribeiro, ceza sahasına ortasını gönderdi. Pablo kafa vuruşunu yaptı ve top uzak direğin yakınından filelerle buluştu.

KAYSERİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kayserispor, 58. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Paslaşarak kullanılan kornerde Lennon, Aziz Behich'e pasını gönderdi. Aziz Behich, ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada yer alan Pedro Henrique kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'dan altın değerinde 3 puan aldı.

Hatayspor - Kayserispor maçı 11'leri:

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Kone, Aabid, Ruben, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak