ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in ilk hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Kasımpaşa adına serbest vuruştan nefis bir gole imza atan Valentin Eysseric, takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı 72. dakikada Saba Lobzhanidze ile oldu ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Ligin ikinci haftasında Hatay ekibi, Galatasaray ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Kasımpaşa ise Giresunspor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 18 GOL: Kasımpaşa, Valentin Eysseric'in serbest vuruştan attığı nefis golle 1-0 öne geçti.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 72 GOL: Hatayspor, Saba Lobzhanidze'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hatayspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Burak, Adekugbe, Saint-Louis, Onur, Mehdi, Ruben Ribeiro, Emre Çolak, Kamara, Diouf.

Kasımpaşa: Harun, Hamoet, Tarkan, Hadergjonaj, Ouanes, Sadiku, Yusuf Erdroğan, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.