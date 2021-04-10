ÖZET | Hatayspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Atakaş Hatayspor ile Göztepe Süper Lig'de 34. hafta maçında Hatay Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Göztepe deplasmanda 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapatan takım oldu.

Göztepe'de hat-trick yapan Adis Jahovic karşılaşmaya damga vuran isim olurken, Hatayspor'un gollerini ise Mame Diouf kaydetti.

Göztepe bu sonucun ardından puanını 46 yaparken Hatayspor 49 puanda kaldı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Munir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Traore, Riberio (Dk. 79 Kamara) , Boupendza, Akintola, Aabid (Dk. 54 Muhammed Mert), Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 83 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner Aydoğdu (Dk. 90 1 Titi), Tripic (Dk. 70 Esiti), Diabate, Halil Akbunar (Dk. 90 1 Brown Ideye), Nwobodo, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye)

Goller: Dk. 30, Dk. 39 ve Dk. 78 Jahovic (Göztepe), Dk. 64 ve Dk. 90 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 İlhan Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 82 Esiti, Dk. 85 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 90 4 Akintola Dk. 90 7 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Maçtan dakikalar

10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan Tripic’in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Göztepe öne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada ceza sahası içine topla giren Hataysporlu Boupendza’nın sert şutu dışarı çıktı.

64. dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan Traore’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diouf’un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Göztepe farkı tekrar 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göztepeli Ndiaye’nin sert şutunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı.

90. dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Diouf’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

Mücadele, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



