(ÖZET) Hatayspor - Giresunspor maç sonucu: 4-1

Hatayspor ile Giresunspor, Süper Lig 'in 38. haftasında karşı karşıya geldi. Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte 8 maçlık galibiyet hasretine son noktayı koyan Hatayspor, puanını 53'e çıkardı. 3 maç aradan sonra kaybeden Giresunpor ise 45 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Giresunspor Hayrullah Bilazer ile 1-0 öne geçti. Hatayspor ise 44. dakikada El Kaabi ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçerken, 55. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 66. dakikada Kehraba'nın golleri ile Hatayspor skoru 3-1'e getirdi. 81. dakikada yeniden sahneye çıkan El Kaabi maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve Hatayspor sezonu galibiyet ile kapattı.

Maçtan dakikalar

4'| Onur’un pasında topla buluşan Adekugbe soldan ceza sahasına doğru ortasını yaptı, El Kaabi altı pas çizgisi önünde bomboş pozisyonda dokunamadı.

6'| Anıl’ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Umut Nayir dokunamadı, sol tarafa açılan topa gelişine Barış Gün sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL | 24. dakikada Umut Nayir’in soldan ceza sahasına pasında sağ çaprazda topla buluşan Hayrullah sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

34'| Hızlı kullanılan taç atışı sonrasında Kahraba hemen sağdan ceza sahasına ortasını yaptı, El Kaabi iyi yükseldi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

35'| Kahraba’nın ceza sahasına pasında Lobjanidze şutunu çekmek istedi savunma izin vermedi, sol tarafa doğru açılan topa Onur sert vurdu kaleye giden topu altı pas çizgisi önünde Traore kafa ile uzaklaştırdı.

42'| Onur’un soldan ortasına altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi, röveşata ile vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

GOL | 44. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Kahraba’nın ara pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahasına girdi, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

GOL | 55. dakikada Kahraba’nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Bertuğ meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

GOL | 66. dakikada Boudjemaa’nın pasında topla buluşan Kahraba, ceza sahası çizgisi sol çizgisinden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

74'| Eray’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde El Kaabi dokundu direk dibinden topu kaleci çıkardı, devamında Fatih şutunu çekerek topu ağlara gönderdi ancak kaleci Göktan’a faul yapıldığı gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

GOL | 81. dakikada Sadık, sağdan ceza sahasına girdi, pasını aktardı, Bertuğ topu ayağından sektirdi, o noktada bulunan El Kaabi sert bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 4-1

87'| Onur’un ceza sahasına doğru uzun pasında El Kaabi kaleci Göktan’ın üzerinden aşırtarak vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.

MAÇ SONUCU | Hatayspor maçtan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Hatayspor - Giresunspor ilk 11'ler

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Benzia, Saba, Kahraba, Ayoub

Giresunspor: Onurcan, Barış, Anıl, Zeki, Fatih, Hayrullah, Traore, Furkan, Muhammed, Caner, Umut

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ