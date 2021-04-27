(ÖZET) Hatayspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 38. haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İki takımın da hedefleri açısından mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi 3-1 önde tamamlayan Ömer Erdoğan'ın ekibi, Avrupa bileti iddiasını sürdürdü. 4 maçtır kaybetmeyen Akdeniz ekibi, 57 puanla 5. sıraya yerleşti. 35 puanı bulunan Özcan Bizati yönetimindeki Gençlerbirliği ise 20. sırada yer aldı, düşme potasından çıkamadı.

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Hatayspor'a 3 puanı getiren goller; Rayane Aabid ve Mame Biram Diouf'dan (2) geldi. Gençlerbirliği'nin Robert Piris'le penaltıdan bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Bordo Beyazlı ekipte Gençlerbirliği maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Isaac Sackey ile Mohammed Kamara, zorlu maçta olmayacak. Ateş hattından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği ise, Galatasaray deplasmanında 3 puan kovalayacak.