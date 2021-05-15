(ÖZET) Hatayspor - Gaziantep FK maç sonucu: 0-1

Hatayspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan ve Serkan Tokat'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 73. dakikada sahneye çıkan Gaziantep FK'nın Brezilyalı orta sahası Jefferson, skoru belirleyen golü kaydetti, Gaziantep ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

3 maçlık galibiyet hasretine Hatay'da son veren Gaziantep FK, sezonu 58 puanla 9. sırada tamamladı. Hatayspor ise 61 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko’nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir’in kafa vuruşunda, top kaleci Munir’de kaldı.

10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro’nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.

25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola’nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Dicko’nun şutunda, kaleci Munir gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içine giren Boupendza’nın sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dicko’nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir’den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Gaziantep öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kozulj’un ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Munir topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jefferson’ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hatayspor, sahasında Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 84 Burak Can Çamoğlu), Ribeiro, Traore (Dk. 72 Muhammed Mert), Boupendza, Akintola (Dk. 63 Kamara), Diouf

Gaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 83 Tetteh), Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin (Dk. 74 Kenan Özer), Furkan Soyalp, Dicko (Dk. 74 Bilal Başacıkoğlu)

Gol: Dk. 73 Jefferson (Gaziantep)

Sarı kartlar: 45 1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kozulj (Gaziantep)