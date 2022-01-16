(ÖZET) Hatayspor - Galatasaray maç sonucu: 4-2

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray , yeni hocası Domenec Torrent'le ilk maçına çıktı. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 27 puanla 13. sırada bulunan Aslan, zorlu deplasmandan da 3 puan çıkaramadı.

Hızlı başlayan mücadelede Galatasaray 23'te Emre Kılınç'la öne geçti, 28'de Aanholt kaçırdığı penaltıyla farkı 2'ye çıkaramadı. 43'te Hatay, Mame Diouf'un penaltısıyla beraberliği yakaladı, tam ilk yarı bu sonuçla bitti diye düşünülürken, 45+8'de Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, harika bir frikik golüyle Aslan'ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda da yüksek tempo devam etti. 62'de Mohamed Kamara skora dengeyi getirdi, 79'da Saba Lobzhanidze, Hatayspor'u 3-2 öne geçirdi. Golün hemen ardından bir pozisyon sonrasında Taylan Antalyalı ile Ruben Riberio arasında gerginlik yaşanınca hakem Erkan Özdamar, Taylan'ı kırmızı kartla oyundan attı. 90'da Lobzhanidze bir kez daha sahneye çıkıp, fişi çekti: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Aslan son 10 maçta sadece 1 galibiyette kaldı, Hatay ise son 3 maçta 2. kez 3 puana uzanıp çıkışa geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Erkan Özdamar ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

Hatayspor gole çok yaklaştı!

5' Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza alanı içine orta yapıldı, Diouf penaltı noktası üzerine kafayla indirdi, Lobzhanidze müsait pozisyonda gelişine vurdu, üstten aut.

6' Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık alkışlarla anıldı. Galatasaray kulübesinde bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı terleten Ahmet'in forması gösterildi.

Bu kez Galatasaray kaçırdı!

12' Kerem-Emre iş birliğinde sağ kanatta Kerem topla buluştu, içeri çevirdi, gerilerden gelerek vuran Berkan dışarı attı.

14' Savunmadan seken top Hatay'da kaldı, tekrardan içeriye çevrilen topta Diouf topu sıyırdı, Kamara vurdu, Aanholt'a çarpan top kornere gitti.

GOL

23' Aanholt sol kanattan hücuma çıkarken atılan uzun topta topla buluştu, yerden arka direğe çevirdi ve Emre Kılınç tamamladı. Galatasaray 1-0 önde.

PENALTI

27' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint-Louis topa elle müdahale etti hakem Erkan Özdamer penaltı için düdüğünü çaldı.

PENALTI KAÇTI!

28' İlk golün asistini yapan Aanholt topun başına geçti ancak kaleci Abdullah Yiğiter başarılı.

29' Saint-Louis sol kanattan içeri girerken vurdu, Aanholt son anda kayarak müdahale etti.

39' Kamil Ahmet sağ kanattan ortaladı, Diouf çok iyi yükselip kafayı vurdu ancak kaleci İsmail başarılı.

BİR PENALTI DAHA!

40' Alpaslan Öztürk, Kamara'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında penaltıyı verdi.

GOL

43' Diouf beyaz noktada hata yapmadı, skora dengeyi getirdi.

45' İlk yarının sonuna +6 ekleniyor.

GOL

45+8' Kerem Aktürkoğlu harika bir frikik golüyle Galatasaray'ı soyunma odasına 2-1 önde götürüyor.









İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL İPTAL!

53' Hatayspor hızlı atağında sağ kanada savunma arkasına doğru uzun top atıldı. İçeri çevrilen topu Kamara penaltı noktası üzerinden tamamladı ve ağları sarstı. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

60' Hatayspor'da sol kanattan Sam Adekugbe topu arka direğe doğru gönderdi, Diouf, kaleci İsmail'den evvel topa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61' Sol kanattan hızla gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç çok şık vurdu, kaleci Abdullah aynı şıklıkla çıkardı.

GOL

62' Savunma arkasına sarkan Diouf yerden kale önüne topu gönderdi, Kamara vurdu ve beraberliği getirdi: 2-2.

NET FIRSAT KAÇTI!

70' Patrick van Aanholt savunma arkasına sarkıp, topu bekletmeden içerdeki Alexandru Cicaldau'ya gönderdi. Rumen futbolcu karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

GOL

79' Boey'in kaptırdığı top sonrasında Hatay kontratağa çıktı. Kahraba şık bir pasla oyunun yönünü değiştirdi, Lobzhanidze hızla ceza alanına girip, kaleci İsmail'i avladı ve Hatay'ı 3-2 öne geçirdi.

KIRMIZI!

82' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Ruben Ribeiro ile yaşadığı gerginlik sonrasında kırmızı kart gördü. Riberio ise sarı kartla cezalandırıldı.

GOL

90' Lobzhanidze fişi çekti. Skor şimdi 4-2!

90' +6 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.





Hatayspor - Galatasaray 11'ler:

Hatayspor : Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Ribeiro, Kamara, Lobzhanidze , Dylan, Mame Diouf

Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.