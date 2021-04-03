ÖZET | Hatayspor - Galatasaray maç sonucu: 3-0

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a farklı kaybetti. Stoper bölgesindeki eksikleri dışında Taylan ve Emre Kılınç gibi A Milli oyuncularından yoksun sahaya çıkan Galatasaray, Mame Diouf (2) ve Ruben Ribeiro'nun gollerine engel olamadı. Son 5 haftada 11 puan kaybı yapan ve sadece bir kez kazanan Galatasaray zirvede büyük yara aldı. Fatih Terim'in cezası nedeniyle görev yapamadığı maçta takımın başında Levent Şahin yer aldı.

Hatayspor'da yıldız golcü Boupendza kadroda yer almadı. Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ve Luyindama ile kırmızı kart cezalısı Yedlin yok. Galatasaray'da stoper bölgesinde Donk ve Gedson Fernandes maça başlamıştı. İkinci yarıdaki değişikliklerle bu bölgede Şener görev yaptı.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 90 5 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk.90 5 Muhammed Mert), Traore (Dk. 81 Sackey), Akintola (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Kamara, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi (Dk. 46 Linnes), Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Feghouli (Dk. 46 Ryan Babel), Onyekuru (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Falcao)

Goller: Dk. 21 ve 72 Diouf, Dk. 29 Riberio (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Popov (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Arda Turan, Dk. 62 Şener Özbayraklı (Galatasaray), Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Kamara, Dk. 52 Mesut Çaytemel, Dk. 57 Akintola, Dk. 64 Santos (Atakaş Hatayspor)





Maçtan dakikalar

3.dakikada sağ kanattan Şener geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 6.dakikada Galatasaray önde yaptı baskı ile topu kazandı, Mostafa Mohamed bekletmeden vurdu şutu kalecinin son anda dokunuşu ile korner gitti

9.dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Adama Traore ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

15.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

18.dakikada sol kanattan yine Ömer Bayram geldi sert ortasını savunma son anda kornere uzaklaştırdı

GOL! 21.dakikada Hatayspor Mame Diouf ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortayı iyi kontrol eden Akintola yerden pasını verdi kale sahasında Diouf net bir vuruşla golü yaptı

SARI KART! 24.dakikada Galatasaray'da Arda Turan sarı kart gördü

GOL! 29.dakikada Hatayspor Ribeiro'nun golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş paslaşarak kullandı, ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Ruben Ribeiro klas bir vuruşla golü atmayı başardı

33.dakikada Arda Turan ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

MUSLERA ÇIKARDI! 36.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Mame Diouf kafayla aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak son anda Muslera topu çeldi ve mutlak bir golü çıkardı

SARI KART! 37.dakikada Hatayspor'dan Yusuf orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

40.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Saracchi kullandı ortasını kaleci Munir iki hamlede kontrol etti

42.dakikada sağ kanattan korneri Adama Traore kullandı ancak ortası doğrudan auta gitti

45.dakikada sağ kanattan Galatasaray korner kazandı. Saracchi ortaladı Akintola ters bir kafa vuruşu yaptı top kale direğinin yanından yeniden kornere gitti

İlk yarıyı Hatayspor 2-0 galip bitirdi

İkinci yarı başladı. Galatasaray 4 oyuncu değiştirdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Devre arasında Galatasaray'da oyundan Arda, Feghouli, Mostafa Mohamed ve Saracchi çıktı yerlerine Halil Dervişoğlu, Babel, Falcao ve Linnes girdi.

Bu değişikliklerinden ardından stoper bölgesine Şener geçti

48.dakikada Hatayspor sağ kanattan Pablo Santos ile geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 52.dakikada Hatayspor'da Kamara ve Mesut hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 57.dakikada Hatayspor'da itirazları sonucu Akintola hakemden sarı kart gördü

DİREKTEN DIŞARI GİTTİ! 59.dakikada Galatasaray atağında sağ kanattan gelen ortaya Falcao net bir kafa vuruşu yaptı şutu yan direğe çarpıp dışarı gitti

60.dakikada sağ kanattan Babel geldi ortasını yaptı top doğrudan auta gitti

SARI KART! 62.dakikada Galatasaray'da Şener yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

68.dakikada sol kanattan Gedson geldi yerden pasını verdi Falcao uygun durumda topu kontrol etti vuruşuna Pablo Santos son anda dokundu ve top kornere gitti

YİNE FALCAO! 69.dakikada kullanılan köşe vuruşundan Falcao iyi yükseldi kafayı vurdu şutunu kaleci çıkardı seken topa Babel vurdu onu da savunma uzaklaştırdı

GOL! 73.dakikada Hatayspor Mame Diouf ile 3-0 öne geçti. Uzun atılan topu Etebo'dan önce kontrol eden Diouf, kaleci Muslera'yı geçip skoru 3-0 yaptı

76.dakikada savunmanın arkasına sarkan Akintola yerden vurdu şutu kalecide kaldı

KIRMIZI KART! 79.dakikada Hatayspor'da Popov, Onyekuru'ya arkadan faul yapınca bariz gol şansı ihlali nedeniyle kırmızı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 81.dakikada Hatayspor'da Adama Traore çıktı yerine Isaac Sackey girdi, Galatasaray'da Onyekuru çıktı Oğulcan girdi

82.dakikada kazanılan serbest vuruşu Falcao kullandı şutu üstten auta gitti

86.dakikada Babel ceza sahasına girmeden vurdu şutu kalecide kaldı

90.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Falcao kafayı vurdu ama top farklı biçimde auta gitti

Mücadelenin sonuna 7 dakika eklendi

90+3.dakika Babel bir kez daha denedi yerden şutu kaleci Munir'de kaldı

Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 galip bitirdi









Maçtan notlar

Süper Lig’in 32. haftasında Atakaş Hatayspor’a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11’de 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao’un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru’ya ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11’i ile çıktı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.

Fatih Terim tribünde

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2’şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim’in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

Atakaş Hatayspor’da 3 değişiklik

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis’in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara’ya görev verdi. Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11’i ile çıktı.