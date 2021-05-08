ÖZET | Hatayspor - Denizlispor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 40’ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın tek golü, Boupendza’dan geldi. Boupendza, bu sezon ligdeki 22’inci golünü kaydetti.

6’ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Popov’un ceza sahasında çevirdiği topta Boupendza’nın vuruşu üstten dışarı çıktı.

28’inci dakikada gelişen Yukatel Denizlispor atağında, Boupendza’nın Diskerud’a yaptığı faul sonrasında konuk takım, serbest vuruş kazandı. Hasan Ayaroğlu’nın ortasında top Akintola’dan sekti ve sonrasında Denizlispor oyuncusundan auta çıktı.

32’nci dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko, ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. Hogo Martinez’in vuruşunda Atakaş Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

69’uncu dakikada Atakaş Hatayspor’un geliştirdiği atakta, Popov’un sağdan attığı ortaya altıpas içinde kafa vuran Aaron Boupendza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

74’üncü dakikada Atakaş Hatayspor’da Aabid’in savunma arkasına attığı pasa Kamara hareketlendi. Kamara’nın boş kaleye çektiği şuta savunma ayak koydu.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında, Yukatel Denizlispor’u Aaron Boupendza’nın golü ile 1-0 mağlup etti.