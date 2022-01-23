ÖZET | Hatayspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-0

Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Galatasaray galibiyetinin ardından konuk olduğu Alanyaspor 'a 6-0 mağlup olan Ömer Erdoğan'ın ekibi, evinde kazanıp ağır yenilgiyi telafi etmek istedi. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'un ardından Hatayspor'u da devirmeyi, seri yakalayarak nefes almayı amaçladı.

Maçın ilk yarısında Hatayspor etkili ataklar gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor kalesinde tehlike yaratan Akdeniz ekibi aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarıda Çaykur Rizespor etkili bir oyun sergiledi. İkinci devrenin başlarında gol arayan Karadeniz temsilcisi golle buluşamadı. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor karşısında aldığı 6-0 mağlubiyetin ardından sahasında da Rizespor'dan yara alan Hatayspor, milli araya moralsiz girdi. Rizespor ise deplasmandan aldıkları 1 puanla Karadeniz'e mutlu döndüler.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 8' Hatayspor etkili geldi. Savunma arkasına gönderilen topla hareketlenen Mame Diouf, kaleci Tarık'ı geçtikten sonra boş kaleye doğru topu yuvarladı ancak son anda Cemali Sertel yetişerek gole izin vermedi. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem Diouf için ofsayt bayrağını kaldırdı.

⏱ 14' Ev sahibi ekip yine etkili geldi. Orta alanda topla birlikte ilerleyen Saint-Louis ara pasıyla Saba Lobjanidze'yi hareketlendirdi. Saba topu önüne aldı, şutunu attı ancak son anda Cemali Sertel bir kez daha araya girerek golü engelledi.

⏱ 34' Hatayspor ilk yarıda üstün oynayan taraftı. Yine bir Hatay atağında Adekugbe’nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobjanidze’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

⏱ 45' Bir kez daha ev sahibi ekip Rizespor kalesine geldi. Dylan Louis’in pasında ceza sahası Kahraba’nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

⏱ 50' Çaykur Rizespor ikinci yarıya etkili başladı. Sol köşeden kullanılan kornerde ceza sahası ön direğine gelen ortaya Gökhan Gönül kafasıyla vurdu, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

⏱ 66' Hatayspor gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaklaşık 40 metreden Hatay Lobjanidze ile serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Ruben Ribeiro kafasıyla vurdu, kaleci Tarık gole izin vermedi.

⏱ 69' Ruben Ribeiro sol köşeden ortasını yaptı. Ön direkte Saint-Louis kafasını vurdu. Kaleye doğru giden top Sebastian Holmen'in kafasına çarpıp ön direkteki Gökhan Gönül'ün önünde kaldı. Gökhan topu kontrol edip uzaklaştırdı. Hatayspor cephesi Gökhan'ın elle müdahale ettiği yönünde hakem Sarper Barış Kaya'ya itiraz etti. VAR'da yapılan kontrol sonrasında devam kararı çıktı.

⏱ 74' Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı'nın kaptığı top sonrasında kontratağa çıktı. Hatay savunmasının eksik yakalandığı atakta Yusuf savunma arasına Deniz'e pasını gönderdi. Hatay savunması araya girerek topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında Erik Sabo topla buluştu, düzeltip şutun attı. Top yandan auta çıktı.

⏱ 90+3' Hatayspor gole çok yaklaştı. Topla birlikte ilerleyen Lobjanidze, sağ kanatta ceza sahası sağ çaprazında topu düzeltip şutunu attı, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Hakan Yemişken, Mehmet Emin Tuğral

ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter - Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Lobjanidze, Kahraba(Dk.46 Kamara), Saint-Louis, Diouf

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Fabricio Santos, Erik Sabo(90+2 Djokovic), Fernando Boldrin(Dk.46 Yusuf Sarı), Alper Potuk(Dk.82 Aminu Umar), Deniz Hümmet (Dk.88 Bolasie Yala), Joel Pohjanpalo(Dk.46 Tyler Boyd)

SARI KARTLAR: Onur Ergün, Ruben Ribeiro (Atakaş Hatayspor) - Holmen (Çaykur Rizespor)











