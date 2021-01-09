ÖZET | Hatayspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de lider Beşiktaş 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Son beş maçını kazanan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar deplasmanda rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istedi. Hatayspor ise geçen hafta 1-0 öndü götürdüğü Gençlerbirliği maçını kalecisi Münir'in kırmızı kartı sonrası 3-1 kaybetmişti. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkış yakalamak için sahaya çıktı.

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Maça Beşiktaş etkili başladı. Mücadelenin 6. dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahanın sağından Ghezzal ceza sahasına doğru topu gönderdi. Aboubakar, topu kontrol edip, düzeltti şutunu attı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

BOUPENDZA'NIN CEVABI GECİKMEDİ

Aboubakar'ın golünden yalnızca 1 dakika sonra, dakika 7'de Hatayspor, Boupendza'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Akintola sağ kanatta topla buluşup rakibini geçtikten sonra sıfıra indi. Ceza sahasında penaltı noktasına yakın noktadaki Boupendza'ya pasını gönderdi. Golcü futbolcu kontrol edip şutunu attı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Atiba ile verkaç yapan Larin, topla birlikte ceza sahasına girdi. Son haftaların golcü ismi şutunu attı ancak Hatayspor savunmasında Billong son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Aynı dakika içerisinde sağ kanattan Ghezzal korneri ön direğe kullandı. Savunmanın önlemek istediği top arka direğe doğru yükseldi. Larin uygun pozisyonda düzgün bir vuruş gerçekleştiremedi ve top yandan auta çıktı.

Maçın 19. dakikasında Akintola golünü attı ancak yardımcı hakemin kalkan bayrağı sonrasında karar ofsayt olarak değerlendirildi.

BOUPENDZA YİNE SAHNEDE

23. dakikada Hatayspor golcü futbolcusu Boupendza'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Sol kanattan Mesut'un ceza sahasına gönderdiği ortayı Boupendza kontrol edip, rakibini çalımladıktan sonra şutunu köşeye doğru gönderdi ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Boupendza, Süper Lig'deki 15. maçında 12. golünü atmış oldu.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sağ köşeden ön direğe Ghezzal'ın kullandığı kornere Welinton kafayı vurdu ancak Hatayspor kalecisi Akın topu çıkararak gole izin vermedi.

KARTAL'IN GOLCÜSÜ LARIN

41. dakikada Ghezzal sağ köşeden korneri kullandı. Arka direğe gönderdiği ortaya son Çaykur Rizespor maçında 4 gol atan Larin dokundu ve takımına eşitliği getirdi: 2-2. Larin bu sezonki 11. golüne imza attı.

Maçın 45+2. dakikasında Necip'in hatalı pası sonrasında Boupendza kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Köşeye şutunu gönderdi ancak top yandan auta çıktı. İlk yarı 2-2'lik skorla sona erdi.

HATAY KAPANDI, BEŞİKTAŞ GOL ARADI

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş daha etkili olan taraftı. Hatayspor daha çok kontratakla siyah beyazlıların kalesine geldi. Dakika 55'te Larin sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. İçerideki takım arkadaşı Aboubakar'a pasını attı. Kamerunlu futbolcu şutunu attı ancak kaleci Akın son anda kornere çeldi.

Beşiktaş 73. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası dışından N'Koudou şutunu attı ancak kaleci Akın topu çıkardı. Dönen topa Josef de Souza vurdu, top üstten auta çıktı.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Welinton, maçın 84. dakikasında sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş 90+2'de tehlikeli geldi. Hatayspor savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak top Atiba'da kaldı. Atiba pasını Aboubakar'a gönderdi. Kamerunlu ceza sahası dışından şutunu attı kaleci Akın topu kontrol etti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak 5 maç aradan sonra galip gelemedi.



