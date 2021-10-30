ÖZET | Hatayspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 11. haftanın en kritik maçlarından birisi Hatay'da oynandı. Hatayspor ile Beşiktaş , 3 puan için kozlarını paylaştı. Zorlu maçta kazanan taraf ev sahibi Hatayspor oldu. Güney ekibi, Saba Lobjanidze'nin 6. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 6' Ev sahibi Hatayspor maça hızlı başladı ve Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Önde baskıyla topu kapan Hatayspor'da El Kaabi'nin vuruşu kaleci Ersin'den döndü, Kaabi'ye çarpıp kaleye doğru yönelen topu Saba Lobjanidze çizgide tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi.

SAKATLIK | 24' Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuayi sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine milli futbolcu Kenan Karaman girdi. Belçikalı golcü Batshuayi oyuna devam etmeyi bir süre denese de, değişiklik gerçekleşti.

31' Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın orta şut karışımı vuruşunu Hatayspor kalecisi Munir zorlukla kornere çeldi.

34' Siyah-Beyazlı ekip Kenan Karaman ile gole çok yaklaştı. Kenan ve Larin ikilisiyle çıkılan kontratakta Kenan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu savunma son anda kornere gönderdi.

7 DAKİKA UZATMA | İlk 45 dakikada oyun sakatlıklar nedeniyle sıkça durunca, ilk yarının sonuna 7 dakika uzatma bölümü eklendi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

73' GOL İPTAL | Beşiktaş'ın Mehmet Topal ile bulduğu güzel gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Tecrübeli orta saha Mehmet Topal, penaltı noktasına yakın bir bölgeden topuğuyla kariyerinin en güzel gollerinden birini attı fakat Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da izledi ve ofsayt kararı verdi. Gol iptal edildi.

MAÇ SONUNDA 9 DAKİKA UZATMA | Karşılaşmanın 2. yarısında da ilk yarıdaki gibi oldukça fazla duraklama oldu, 9 dakika uzatma bölümü oynanacak.

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Hatayspor-Beşiktaş 11'ler:

Hatayspor : Munir, Kamil, Fatih, Sam, Burak, Ruben, Mehdi, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, Batshuayi



