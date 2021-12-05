(ÖZET) Hatayspor - Başakşehir maç sonucu: 0-3

Hatayspor, Süper Lig 'in 15. haftasında Başakşehir'i ağırladı.

5. dakikada VAR incelemesiyle topun El Kaabi’nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Başakşehir, Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

23. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR uyarı sonrası ekranda pozisyonu inceledi ve bir kez daha penaltı için düdük çaldı.

27. dakikada Başakşehir, Daniel Aleksic'le penaltıdan bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.

35. dakikada Mame Diouf’un vuruşunda kaleci Muhammed başarılı oldu.

45+4. dakikada Başakşehir, Okaka'nın attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed topa uzandı ve kontrol etti.

84. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vuruşunu yaptı kaleci Munir topu son anda çeldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.