(ÖZET) Hatayspor - Antalyaspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Hatayspor, 3 maç sonra galibiyet aldı. Ömer Erdoğan'ın ekibine galibiyeti getiren golleri; Aaron Boupendza (2) ve Mame Diouf (P) attı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'un sayılarını ise Amilton ve Fredy (P) kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Hatayspor, 53 puanla 5. sıraya yerleşti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 42 puanla 12. basamakta kaldı.

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, ligde 21 gole ulaştı. Ligin ilk yarısında Antalyaspor'a karşı hat-trick yapan Boupendza, ikinci maçta da attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.