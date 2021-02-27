ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti.

16. dakikada Ankaragücü, Torgeir Börven'in attığı golle 1-0 öne geçti.

43. dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou sarı kart gördü.

45. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Ankaragücü'nde kenarda ısınan Alper Potuk, itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

45+6. dakikada Ankaragücü'nden Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

65. dakikada Hatayspor, Babajide Akintola'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

75. dakikada Hatayspor, Babajide Akintola ile bir gol daha bularak skoru 4-1'e taşıdı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

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