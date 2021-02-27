ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1
Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Hatayspor'un gollerini Mame Diouf (2) ve Babajide Akintola (2) atarken, Ankaragücü'nün tek golünü Torgeir Börven attı. Ankaragücü'nden Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti.
16. dakikada Ankaragücü, Torgeir Börven'in attığı golle 1-0 öne geçti.
43. dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou sarı kart gördü.
45. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Ankaragücü'nde kenarda ısınan Alper Potuk, itiraz nedeniyle sarı kart gördü.
45+6. dakikada Ankaragücü'nden Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
55. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.
65. dakikada Hatayspor, Babajide Akintola'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
75. dakikada Hatayspor, Babajide Akintola ile bir gol daha bularak skoru 4-1'e taşıdı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.