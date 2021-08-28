ÖZET | Hatayspor - Alanyaspor maç sonucu: 5-0

Atakaş Hatayspor, Süper Lig 'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'u farklı mağlup etti. Güçlü rakibi karşısında etkili oynayan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Adama Traore, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi ve Mohamed Kamara'nın golleriyle sezonun ilk galibiyetini aldı. Alanyaspor ise üst üste iki haftada yenilgi alırken kalesinde de 9 gol gördü.

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 68 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Falette (Dk. 15 Burak Öksüz), Lobjanidze (Dk. 79 Kamara), Onur Ergün (Dk. 79 Sackey), Diouf, Traore, El Kaabi (Dk. 68 Louis)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Leroy Fer (Dk. 46 Eduardo), Borja, Juanfran, Novais (Dk. 46 Ahmed Ildız), Candeias (Dk. 85 Babacar), Davidson

Goller: Dk. 4 Traore, Dk. 18 Lobjanidze, Dk. 42 Ribeiro, Dk. 60 El Kaabi, Dk. 90 2 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Traore Dk. 66 Diouf, Dk. 75 Boudjemaa, Dk. 78 Adekugbe, Dk. 85 Fatih Kuruçuk (Atakaş Hatayspor), Dk. 76 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)





Maçtan dakikalar

GOL! 4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze’nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore’nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

GOL! 18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Traore’nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze’nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

GOL! 42. dakikada Hatayspor farkı 3’e çıkardı. Lobjanidze’nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro’nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada sağ çaprazdan Candeias’ın kaleye gönderdiği top, kaleci

Munir’de kaldı.

58. dakikada sol kanattan Eduardo’nun pasında Davidson’un ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL! 60. dakikada Hatayspor farkı 4’e çıkardı. Ev sahibi ekibin Lobjanidze ile başlayan atağında, Diouf’un ceza alanı içine ortasında topa yükselen El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-0

63. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Davidson’un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

GOL! 90+2. dakikada ev sahibi ekip, skoru 5-0’a getirdi. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe’nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kamara’nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.







