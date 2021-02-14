ÖZET | Hatayspor - Alanyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in geride kalan 25 haftasının en başarılı takımlarından olan Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor, yine kendisi gibi başarılı bir başka takım olan Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor 'u konuk etti. İki takımın da net fırsatlar yakaladığı maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bulgar futbolcu Strahil Popov'un 45. dakikda çift sarı kart sonrası oyun dışı kalmasıyla ev sahibi Hatayspor uzun süre 10 kişi mücadele etti. Rakibinin eksik kalmasının avantajını kullanmaya çalışan Alanyaspor, maçın 2. yarısında daha üstün oynasa da bir türlü galibiyet golünü atamadı. Bu beraberlik sonrası Hatayspor puanını 39'a, Alanyaspor ise 42'ye yükseltti.

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2’nci dakikada gelişen Hatayspor atağında, Boupendza’nın ceza alanı dışından yaptığı şut denemesinde kaleci Carlos Marafona, topu iki hamle ile kontrol etti.

14’üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi Hatayspor atağında, sağ kanatta rakibinden kurtulan Akintole, boşta gördüğü Boupendza’ya pas verdi. Boupendza, istediği vuruşu yapamadı ve top üstten auta gitti.

44’üncü dakikada konuk takım Alanyaspor’da Salih’in sağ kanattan kullandığı kornerde Steven Caulker’in kafa vuruşunda, kaleci Munir son anda topu çizginden çıkardı.

45’inci dakikada Hatayspor’da Popov, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı.

45+5’inci dakikada Hatayspor’da Katranis’in sol kanattan kullandığı kornerde, Diouf’un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49’uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, çaprazdan kaleyi yokladı; top direkten oyun alanına döndü.

62’nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, ceza alanına çevrilen topu savunma uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında topla buluşan Salih Uçan, kaleyi yokladı ama top az farkla yandan auta gitti.

90+6’ncı dakikada sol kanatta topu sürükleyerek rakip ceza sahasına kadar gelen Kamara, topu ayağından fazla açında, kaleci Carlos Marafona topa sahip oldu.

Karşılaşmada iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0 sona erdi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Samet Çiçek (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Katranis (xx), Billong (xx), Aabid (xx), Boupendza (xx)(Dk. 80 Kamara (?), Pablo Santos (xx), Akintole (xx)(Dk. 90+3 Selim Ilgaz (?), Traore (xx)(Dk. 86 Sackey (?), Ruben Ribeiro (xx), Popov (x), Diouf (xx).

AYTEMİZ ALANYASPOR: Carlos Marafona (xx) - Ceyhun Gülselam (x)(Dk. 69 Berkan Kutlu (x), Efecan Karaca (xx)(Dk. 88 Kadzior (?), Salih Uçan (xx), Babacar Khouma (xx)(Dk. 89 Bareiro (?), François Moubandje (xx), Juan Moreno Fuertes (xx)(Dk. 83 Tayfur Bingöl (?), Emmanouil Siopis (xx)(Dk. 69 Umut Güneş (x), Georgios Tzavellas (xx), Steven Caulker (xx), Davidson Pereira (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Popov (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Popov (Atakaş Hatayspor) - Ceyhun Gülselam, Bareiro, Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)