(ÖZET) Hatayspor-Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor , Gaziantep FK ve Hatayspor'a kaybederek son sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, evinde kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyordu ancak uzatma dakikalarında yıkıldı. Onur Ergün'ün 21. dakikada attığı golle öne geçen Hatay temsilcisi, üstünlüğünü koruyamadı.

Maçın son anlarında üstünlüğü eline alan Adana Demirspor, 90+4'te Tayyip Talha Sanuç'la eşitliği yakaladı ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Burak Şeker, Samet Akaydın' topa elle dokunduğunu tespit etti, golü iptal etti. 90+9'da bir kez daha sahneye çıkan Tayyip, ağları sarsmayı başardı ve skoru belirledi, karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk puanını hanesine yazdıran Hatayspor, 17. basamakta yer aldı. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup edip moral depolayan Adana temsilcisi ise Hatay deplasmanında da kaybetmedi, 10 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Konyaspor karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Adana Demirspor ise ağırlayacağı Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini 3 maça taşımanın peşinde olacak.

Maçtan dakikalar:

21. dakikada Mehdi’nin sağdan ceza yayına doğru pasında Lobjanidze topla buluştu. Ceza sahasına doğru ara pasında El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve arka direkteki Onur Ergün’e pasını aktardı. Onur’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada Riberio’nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da, Riberio’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze’nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat Ertaç bu pozisyonda başarılı oldu.

35. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu fakat kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı.

38. dakikada Onyerkuru’nun pasında topla buluşan Assombalonga’nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi.

İlk 45 dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Gökhan İnler’in pasında topa buluşan Rodrigues kaleyi karşıdan gören noktadan ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla auta gitti.

55. dakikada Gökhan İnler’in ceza sahasına uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın şutu kaleyi bulmadı.

76. dakikada Lobjanidze’nin sağdan yerden ortasında Mehdi Boudjemaa şutunu çekti, ancak top kaleci Ertaç’da kaldı.

88. dakikada Onyekuru’nun sağdan ceza sahasına ortasında, Ndiaye müsait pozisyon vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Akintola’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Tayyip Sanuç’un şutunda top ağlara gitti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü verdi, daha sonra VAR’ın uyarısı ile pozisyonu izledi ve filelere giden topu iptal etti.

90+9. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler’in ortasında Tayyip Sanuç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



