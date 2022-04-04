ÖZET | Hatayspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 31. hafta kapanış maçında ligin iki flaş takımı Hatayspor ile Adana Demirspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesinde 47 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, sahasında galip gelerek üst sıralara tırmanmak istedi. 48 puanla 5. sırada bulunan Adana Demirspor ise deplasmanda 3 puan alarak yerini korumanın peşinde...

Mücadeleye Adana Demirspor etkili başladı. Rakip kalede tehlikeli ataklar gerçekleştiren Adana ekibi, ilk yarıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Hatayspor ilk 45'te istediği oyunu oynayamadı ve devre 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da daha çok atak oynayan taraf Adana Demirspor'du. Akdeniz ekibi Hatayspor kalecisi Munir'i bir türlü geçemedi. Hatayspor'un yıldızı kaleci Munir'di. Rakibin tehlikeli ataklarında önemli kurtarışlar yaparak takımının mağlubiyetini engelledi. 90+5'te Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve Hatayspor - Adana Demirspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 4' Adana Demirspor etkili geldi. Sağ kanattan Svensson ceza sahası içerisine yerden pasını gönderdi. Bjarnason dokundu, Balotelli önüne gelen topa şutunu attı ancak Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

⏱ 5' Konuk ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan Vargas, ceza sahasına ortasını gönderdi. Balotelli müsait pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Munir gole izin vermedi.

⏱ 8' Adana Demirspor etkili ataklarını sürdürmeye devam etti. Sağ kanattan Svensson bir kez daha yerden ceza sahasına ortasını gönderdi. Bjarnason şutunu attı ancak kaleci Munir gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

⏱ 23' Akintola’nın sağ taraftan ceza sahasına yerden ortasına Bjarnason’un şutunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

⏱ 36' Akintola’nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Svensson pasını Bjarnason’a aktardı. Bjarnason'un sert şutunda top üstten auta çıktı.

⏱ 44' Orta alanda topla buluşan Benzia’nın pasında ceza sahası sağ çaprazından Lobjanidze vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

⏱ 46' Adana Demirspor, ikinci yarıya da etkili başladı. Sağ kanattan Akintola ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka tarafta boş pozisyonda olan Vargas istediği gibi bir vuruş gerçekleştiremedi ve top yandan auta çıktı.

⏱ 51' Sackey'in pasında ceza alanı içinde topu alan El Kaabi'nin şutu kaleci Muriç'ten döndü. Dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

⏱ 53' Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Mario Balotelli yaklaşık 30 metreden frikiği kullandı. Köşeye giden topa son anda Munir dokunarak çıkardı. Dönen topa Vargas vurdu, Munir bir kez daha topu çıkardı. Bu kez top Bjarnason'un önünde kaldı. İzlandalı futbolcu boş kaleye şutunu attı bu kez de Burak Öksüz son anda topu çizgiden çıkardı.

⏱ 86' Louis’in sağdan kullandığı serbest vuruşta Diouf savunmanın arasından kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

🔴 90+5' Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa, rakibine yaptığı hareket sonrası gördüğü ikinci kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Bahtiyar Birinci xx, Gökhan Barcınxx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe xx, Burak xx, Fatih xx, Kamil Ahmet xx, Boudjemaa xx, Sackey xx, Lobjandize xx (Sadık Baş dk. 82 ?), Benzia xxx (Dylan Saint-Louis dk. 75 xx), El Kaabi xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 89 ?), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Adana Demirspor: Muric xx, Rassoul xx (Alper Uludağ dk. 83 ?), Tayyip xx, Samet xx, Svensson xxx, Stambouli x, Gökhan İnler xx (Sinan Kurt dk. 73 xx), Vargas xx, Bjarnason xxx (Erhun Öztümer dk. 63 xx), Akintola xx, Balotelli xx (Assombalonga dk. 73 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Simon Deli, Belhanda, Emrecan Uzun, Djokovic, Loic Remy

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kırmızı kart: Boudjemaa (dk. 90+1) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Bertuğ Özgür Yıldırım (Hatayspor), Sinan Kurt (Adana Demirspor)