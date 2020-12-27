ÖZET Gümüşhane-Manisa FK maç sonucu: 1-2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Samsunspor'a kaptıran Manisa FK, bu sezon ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin son kurbanı Gümüşhanespor oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya ise Gümüşhane etkili başladı. Ev sahibi, 49. dakikada Sercan'ın penaltısı ile açılışı yaptı: 1-0. Ancak konuk ekip, bu dakikadan sonra rakibini bunaltan bir baskı kurdu. 7 dakika sonra Zahit Fındık, skoru eşitledi: 1-1. Mücadelenin son saniyesine kadar pes etmeyen Serkan Özbalta'nın öğrencileri, 90+5'te Ahmet Kesim ile 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi: 1-2.

17 maçta 55 gol

2 maç fazlası bulunan Manisa FK, en yakın rakibi 24 Erzincanspor'un 16 puan önünde liderliğini korudu. Ayrıca 17 karşılaşma sonunda 55 kez rakip fileleri sarsan Manisa, ulaşılması zor bir başarının da altına imza attı. Bu arada Siyah-Beyazlı ekip, Türkiye liglerinin tek yenilgisiz takımı unvanını sürdürüyor.