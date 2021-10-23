(ÖZET) Göztepe-Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor , Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe 'yi Gervinho'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini 22 maça taşıyan Karadeniz devi, puanını 24'e çıkarttı ve yoluna doludizgin devam etti. Ateş hattında kalan Göztepe ise 8 puanla 18. sırada yer aldı.





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Bordo Mavili ekipte Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür, sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamadılar.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Karadeniz derbisinde Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zor günler geçiren Göztepe ise 11. haftada Alanyaspor 'a konuk olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Maçın ilk tehlikeli atağı Göztepe'den geldi. Ceza sahasının hemen önünde Jahovic'ten pası alan ve kaleyi karşıdan gören Yalçın, topa istediği gibi vuramadı, araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

7' Sağ kanatta topla buluşan Lourency, Vitor Hugo'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye’nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

9' Göztepe'nin Makedon forveti Jahovic, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

10' Göztepe gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lourency, açıyı bulur bulmaz şutunu attı. Karadeniz ekibinin milli kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

16' Trabzonspor'un ilk şutu Yusuf Sarı'dan geldi. Genç oyuncunun uzaklardan denediği şutta top kaleyi tutmadı.

30' Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Trabzonspor lehine faul kararı çıkması sonrası yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

39' Hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye’nin aktardığı topa Jahovic’ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

41' Atınç Nukan'ın indirdiği kafa topuna ceza sahası dışından vole vuran Dino, Uğurcan'ı geçemedi.

43' Göztepe, net bir pozisyondan yararlanamadı. Burekovic’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic’in Edgar Ie’ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik’in Atınç Nukan’a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı. Hamsik ile İrfan Can Eğribayat ise sarı kart gördü.

İkinci yarı başladı.

Abdullah Avcı, ikinci yarıya değişikle başladı. Yusuf Sarı'nın yerine Manolis Siopis oyunda.

49' Göztepe'de sakatlık yaşayan Burekovic'in yerine Berkan Emir oyuna girdi.

52' Sol kanattan kullanılan kornerde Hamsik ortayı yaptı, ceza sahası içinde Denswil kafayı vurdu top üstten auta gitti.

56' GOL | Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Gervinho, sol çaprazdan ceza alanına girip vuruşunu yaptı ve yerden giden top ağlarla buluştu.

58' Trabzonspor'da Vitor Hugo, Jahovic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64' Göztepe'de Yalçın Kayan'ın yerine Soner Aydoğdu oyuna girdi.

66' Göztepe'de Soner Aydoğdu, Berat Özdemir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

71' Trabzonspor'da sakatlanan Dorukhan'ın yerine Serkan Asan oyunda.

73' Ndiaye'nin sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte Murat kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

76' Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine Cornelius oyunda.

79' Göztepe, Soner Aydoğdu ile eşitliği yakaladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

82' Göztepe'de Ndiaye'nin yerine Baku, Murat Paluli'nin yerine Kerim Alıcı oyunda.

85' Ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Baku, vuruşunu yaptı ama top yandan az farkla auta gitti.

86' Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün yerine Hüseyin Türkmen oyuna girdi.

90' Trabzonspor'da Cornelius, hava topu mücadelesinde Atınç'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

90+5' Göztepe'de Atınç Nukan, Djaniny'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Atilla Karaoğlan son düdüğü çaldı ve Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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