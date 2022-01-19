(ÖZET) Göztepe - Sivasspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de ikinci devreye Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle başlayan Göztepe , 22. haftada Antalyaspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve Suat Arslanboğa'nın yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir ekibine 3 puanı getiren goller; 22. dakikada Atınç Nukan ve 80. dakikada David Tijanic'ten geldi. Sivasspor 'un 50. dakikada Pedro Henrique ile penaltıdan bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ateş hattından uzaklaşan Nestor El Maestro'nun ekibi, 24 puanla 15. sıraya yerleşti. 2 maçtır kazanamayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ise 30 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20. dakikada Lourency ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak Ali Şaşal’da kaldı.

GOL | 22. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Atınç’ın kafasında top ağlarla buluştu: 1-0.

41. dakikada frikikte topun başına geçen Uğur’un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

46. dakikada Ahmet Oğuz’un sağdan ortasında Cofie’nin yarım voleyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. VAR merkezinden gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarındaki VAR noktasından pozisyonu izledi ve Arslanagic’in Cofie’ye müdahalesi olduğu gerekçesiyle Sivasspor lehine penaltı kararı verdi.

GOL | 50. dakikada penaltıda topun başına geçen Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

GOL | 80. dakikada Göztepe öne geçti. Nwobodo’nun pasında Ahmet Oğuz’u geçip ceza sahasına sokulan Jahovic penaltı noktasındaki Tijanic’e çevirdi. Tijanc’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Kerem Ersoy (xx), Furkan Ürün (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Atınç (xx), Angel (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xx), Soner (xx) (Dk. 89 Atakan x), Baku (x) (Dk. 77 Jahovic xx), Lourency (x) (Dk. 63 Tijanic xx), Ndiaye (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Ahmet (xx) (Dk. 84 Sefa x), Camara (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Özkan (xx), Cofie (xx), Kerem (xx) (Dk. 72 Kayode x), Erdoğan (xx), Henrique (xx) (Dk. 90+2 Appindangoye), Yatabare (xx)

GOLLER: Dk. 22 Atınç, Dk. 80 Tijanic (Göztepe), Dk. 50 Henrique (P) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Nwobodo, Lourency, Arslanagic, Soner (Göztepe), Camara, Kerem, Caner, Kayode (Demir Grup Sivasspor)