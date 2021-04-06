ÖZET | Göztepe - Rizespor maç sonucu: 2-0

Süper Lig ’in 33. hafta mücadelesinde Göztepe , sahasında Rizespor ’u konuk etti.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio’nun şutunda, top yandan dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

77. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı.

90. dakikada Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan kırmızı kart gördü. Rizespor'un oyuncu değişikliği hakkının dolması nedeniyle kaleye stoper Meriah geçti.

Kalan dakikalardan başka gol olmayınca Göztepe, Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Fotoğraf: Gökay Akın

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Göztepe - Rizespor maçından notlar

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, Cumartesi günü oynanan Kayserispor karşılaşmasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise cezalı Alpaslan'ın yerine Titi'yi görevlendirdi. Deneyimli teknik adam, orta sahada Esiti'nin yerine kart cezası sona eren Nwobodo'yu sahaya sürdü. Hücum hattında da iki değişikliğe giden Karaman, Diabate ve Jahovic'in yerine Zulj ve Tripic'i oynattı. Sarı-kırmızılılarda PFDK tarafından 1 resmi müsabakadan men cezası aldığı bildirilen Alpaslan, maç kadrosundan çıkartılırken yerine Yalçın Kayan kadroya dahil edildi. Sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Mihojevic ise kadroda yer almadı.