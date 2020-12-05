ÖZET | Göztepe - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig ’in 11. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Mücadelenin 18. dakikasında Göztepe tehlikeli gelen taraf oldu. Soner'in savunma arkasına gönderdiği topu ceza alanında kontrol eden Halil Akbunar son çizgiye inip ortasını yapmak istedi, açıyı kapatan İsmail'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

Maçta dakikalar 28'i gösterdiğinde Sapunaru'nun frikikten müthiş şutunda barajı aşan topu kaleci İrfan Can müthiş bir hamleyle kornere çeldi.

34. dakikada Pedro Henrique'nin müthiş baskısıyla topu kapan Kayserispor'da İlhan Parlak soldan bindiren Kvrzic'i gördü. Kvrzic'in ceza alanına girerken yerden çektiği şutta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

45+1. dakikada Kayserispor etkili gelen taraf oldu. Kvrzic'in sağ kanattan ortasına ön direkte İlhan kafayı vurdu, top bir kez daha kaleci İrfan'da kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve iki ekip de soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

52. dakikada Göztepe'de Berkan Emir sarı kart gördü.

73. dakikada Kayserispor, Pedro Henrique'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

86. dakikada Göztepe, Soner Aydoğdu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Halil'den dalya

Göztepe'nin altyapısından yetişip sarı-kırmızılı ekipte 9. sezonunu geçiren Halil Akbunar, Kayserispor maçıyla dalya dedi. 3 farklı ligde Göztepe forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızı formayla 100. maçına çıktı.



