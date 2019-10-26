(ÖZET) Göztepe - Kasımpaşa maç sonucu: 1-4

Süper Lig'de milli maç arasının ardından geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedip 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 4-1'lik farklı skorla kazanmayı bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku’nun şutu direğin yanında auta çıktı.

26. dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortaya yükselen Serdar'ın kafayla vurduğu topu kaleci Fatih kurtardı.

27. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçidi. 1-0

40. dakikada Mosorro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.

45+3. dakikada Berkan'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak ağlarla buluştu. 1-1

49. dakikada Göztepe ceza sahası içinde Kaleci Beto'nun Aytaç'a yaptığı müdahale sonrasında, Hakem Ümit Öztürk VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Quaresma, takımını öne geçiren golü attı. 1-2

73. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Berkan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

77. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında dışından vuran Mustafa, topu ağlara gönderdi. 1-3

79. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, defanstan kornere çıktı.

89. dakikada sağ kanattan gelen Yusuf'un ceza sahasının dışından vurduğu şutu Kaleci Beto oyun alanına çeldi.

90+3. dakikada İlhan'ın verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, toplu ağlarla buluşturdu. 1-4

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan xx

Göztepe: Beto x, Gassama xx, Titi x, Alpaslan x, Berkan xxx, Poko ? (Reis dk. 15 xx), Soner x (Deniz dk. 59 x), Halil x (Yasin dk. 74 xx), Mosorro xx, Serdar xx, Jerome x

Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Batuhan, Ege

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Hafez xx, Sadiku x (Khalili dk. 80 ?), Aytaç xx, Quaresma xx (İlhan dk. 88 ?), Hajradinovic xxx, Koita xx (Yusuf dk. 74 xxx), Mustafa xxx

Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Heintz, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hajradinovic (dk. 27), Quaresma (dk. 52), Mustafa (dk. 77), Yusuf (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Alpaslan, Beto, Halil, Berkan (Göztepe), Quaresma, Sadiku, Hajradinovic (Kasımpaşa)