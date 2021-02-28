ÖZET | Göztepe - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig 'de Başakşehir ve Fenerbahçe 'yi yenerek Ünal Karaman ile çıkış yakalayan Göztepe , tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa, Luckassen'in 15. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünde 10 kişi ile mücadele etti. Göztepe rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendirdi ve 25'te Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti. Golün asisti ise Halil Akbunar'dan geldi. Maçın 2. yarısında iki ekibin de gol çabaları sonuç vermeyince İzmir ekibi Göztepe, 1-0'lık galibiyetle 3 puana uzandı. Berkan Emir'in 84'te oyun dışı kalmasıyla, Göztepe de Kasımpaşa gibi maçı 10 kişiyle tamamladı. Göztepe bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Sol kanatta Ndiaye'ye sert müdahalede bulunan Luckassen direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Halil yerden ortaladı. Arka direkte meşin yuvarlağa kayarak dokunan Ndiaye fileleri sarstı: 1-0.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat'ın orta şut karışımı vuruşunu kaleci Ertuğrul, yumrukla uzaklaştırdı.

İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Hedergjonas'ın pasında Yusuf şutunu çekti. İrfancan'ın müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

55'inci dakikada Yusuf ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yokladı, kaleci İrfancan topu köşeden çıkardı.

68'inci dakikada orta sahadan kaptığı topla Kasımpaşa kalesine sokulan Esiti, ceza yayı yakınlarından sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada Göztepe de 10 kişi kaldı. Kasımpaşa'nın hızlı atağa çıktığı sırada topa elle müdahale eden Berkan ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol almadı ve Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Samet Çavuş (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

GÖZTEPE: İrfancan (xxx) - Murat (xx), Atınç (xxx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Nwobodo (xxx), Soner (x) (Dk. 62 Esiti x), Diabate (xx) (Dk. 46 Zulj x), Halil (xxx) (Dk. 86 Burekovic), Ndiaye (xxx), Jahovic (x) (Dk. 76 Ideye x)

KASIMPAŞA: Ertuğrul (xx)- Hadergjonas (x), Luckassen (x), Brecka (xx), Haddadi (xx), Sadiku (xx), Bistrovic (x) (Dk. 57 Drinkwater x), Aytaç (xx), Hajradinovic (xx), Yusuf (x) (Dk. 67 Koomson x), Varga (x) (Dk. 78 Anıl x)

GOL: Dk. 25 Ndiaye (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Soner, Dk. 72 Berkan (Göztepe), Dk. 35 Aytaç, Dk. 52 Yusuf (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 84 Berkan (Göztepe)

Göztepe - Kasımpaşa maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyen sol bek Berkan, sağ bek Gassama ve orta saha Zulj iyileşerek kafilede yer aldı. Berkan, mücadeleye on birde başlarken, Gassama ve Zulj yedek soyundu. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen haftaki Fenerbahçe maçının on birinden tek değişiklik yaparak takımı sahaya çıkardı. Deneyimli teknik adam, defansın solunda Burekovic'in yerine Berkan'a formayı verdi. Göztepe'de sakatlığı süren kanat oyuncusu Tripic ise görev almadı. Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Mozart isimli geminin mürettabatında yer alan Göztepe taraftarı Erdi Akman ve eşi Meltem Akman ile müsabakayı kulübün davetlisi olarak tribünde takip etti.

DHA