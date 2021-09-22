ÖZET Göztepe-Hatayspor maç sonucu: 0-2

Göztepe , Süper Lig 'in 6. haftasında Hatayspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Hatay'ın gollerini Mame Diouf atarken Göztepe'de Beykan kırmızı kart gördü.

Maçtan önemli dakikalar

Göztepe-Hatayspor maçı başladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında El Kaabi'nin sol kanattan yaptığı ortada Diouf'un kaleye göndermek istediği topu, kaleci İrfan Can uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Cherif Ndiaye'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Yalçın'ın, Burak'a rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Munir topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Diouf'un, iki savunma oyuncusuna rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Burak'ın kafayla aktardığı topu Diouf, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye ile paslaşan Halil Akbunar sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içinden ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Ofsayt bayrağı havada.

69. dakikada Berkan sol kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Kerim kafayı vurdu top yandan auta gitti.

70. dakikada Soner sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Halil kafayı vurdu top üstten dışarıya çıktı.

75. dakikada Göztepe'de Beykan ilk olarak sarı kart gördü. 'VAR' incelemesinin ardından sarı kartı iptal edilen Beykan, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

76. dakikada El Kaabi ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ama kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

77. dakikada Lobzhanidze sol kanattan topu içeriye çevirdi, arka direkte Diouf tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

83. dakikada Obinna sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Ndiaye kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.

Göztepe-Hatayspor 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ribeiro, Saba, Ayoub, Traore, Diouf

Göztepe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Hatayspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



