(ÖZET) Göztepe - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-3

Süper Lig’de 32. haftanın açılış maçında Göztepe, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Göztepe yıkıldı, Gençlerbirliği hayat buldu.
33. dakikada Giovanni Sio ile öne geçen Gençlerbirliği, 45. dakikada Bogdan Stancu ile farkı 2'ye çıkardı.
Başkent ekibi, 75. dakikada Stephane Sessegnon'nun golüyle iyice rahatladı. 90'da Göztepe, Alpaslan Öztürk'le golü buldu ve mücadele Gençlerbirliği'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
4 maç sonra galibiyet alan Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, bu sonucun ardından 36 puana yükseldi, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.
6 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli’nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek’in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
GOL | 33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu’nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio’nun şutunda, kaleci Göktuğ’un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
41. dakikada sağ kanattan Castro’nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın’ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.
GOL | 45+3. dakikada sağ kanattan Candeias’ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu’nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni’nin şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.
GOL | 73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk’le Stancu’nun mücadelesinde Stancu’nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.
GOL | 90. dakikada Berkan Emir’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.
Müsabaka Göztepe’nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
GÖZTEPE: Göktuğ - Murat (Dk. 69 Gassama), Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko (Dk. 83 Borges), Soner, Yalçın (Dk. 46 Napoleoni), Castro, (Dk. 58 Mossoro), Tripic (Dk. 83 Atakan), Wilzeck
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç - Erdem (Dk. 88 Ahmet), Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias (Dk. 88 Rahmetullah), Sefa (Dk. 17 Sessegnon), Sio (Dk. 64 Seuntjens x), Stancu (Dk. 87 İlker)
GOLLER: Dk. 90 Alpaslan (Göztepe) - Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 (P) Sessegnon (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Soner, Alpaslan (Göztepe) - Seuntjens (Gençlerbirliği)