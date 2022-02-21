(ÖZET) Göztepe - Galatasaray maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'de 26. haftanın perdesi İzmir'de kapandı, Galatasaray ile Göztepe galibiyet için kozlarını paylaştı. Son 14 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 29 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, İzmir'de şeytanın bacağını kırdı. Aslan 3'te Victor Nelsson'la öne geçti. İlk yarının son anlarında Taylan'ın eline çarpan top sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Cherif N'Diaye golü attı soyunma odasına takımla 1-1'lik beraberlikle gitti.

N'Diaye hata yapmadı

İkinci devrede de ilk yarıdaki gibi Göztepe baskısı vardı. Göz Göz aradığı golü 70'te yine penaltıyla buldu. Bu kez top ceza alanında Ömer Bayram'ın eline çarpınca hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı işaret etti. N'Diaye hata yapmadı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Gomis son sözü söyledi

84'te ise sahneye Bafetimbi Gomis çıktı. Arslanagic'in elle oynaması sonrasında kazanılan penaltının başına geçen Fransız golcü tabelayı 2-2 olarak güncelledi. 90+2'de bir penaltı kararı daha çıktı. Ancak VAR'a giden Kardeşler, Arslanagic'in elle oynamadığına karar verdi ve hem penaltıyı hem de tecrübeli oyuncuya çıkardığı kırmızı kartı iptal etti. 90+5'te bir penaltı daha çıktı. Berkan Emir ceza alanında Emre Kılınç'ın ayağına bastı, Kardeşler tam 5. kez penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Gomis son sözü söyledi: 3-2.

Aslan nefes aldı

Nefes kesen maçı Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandı ve Domenec Torrent 6. lig maçında ilk kez galibiyet gördü. Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Cimbom puanını 32 yapıp az da olsa nefes aldı. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise 27 puanda, ateş hattının bir basamak üzerinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL

3' Ömer Bayram orta alandan serbest vuruşu kullandı, topu ceza yayı üzerindeki Mohammed'e gönderdi. Mısırlı oyuncu yükseldi, kafayla ceza sahası içindeki Nelsson'a indirdi. Danimarkalı savunmacı düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İşte Nelsson'un, Cimbom'u, İzmir'de 1-0 öne geçiren golündeki vuruşu...

5' Berkan Emir sol kanattan ortaladı, kimse dokunamayınca top arka direkteki N'Diaye'ye geldi. Golcü futbolcu sert vurdu top yandan dışarda.

16' Göztepe'de Soner Aydoğdu ceza sahası sol dışından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

19' Halil hızla çıktı, Mohammed'i gördü, Mısırlı futbolcu uzaklardan şansını denedi ancak şutu etkisiz.

28' Halil sol kanattan savunma arkasına sarkan Di Santo'ya verdi, golcü oyuncunun çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

PENALTI

44' Sol kanattan Kerim ortaladı, ceza sahası içinde Taylan'ın eline çarpınca top hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL

45' N'Diaye penaltı atışında hata yapmadı, skoru 1-1'e getirdi.

45' +3 dakika ekleniyor ilk yarının sonuna...

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

52' Sağ kanattan Pulgar korneri kullandı, penaltı noktası üzerinde Mohammed iyi yükseldi, vurdu ancak top İrfan Can'da kaldı.

55' Göztepe'de top soldan içeri çevrildi, içerden arka direğe gönderildi, Angel kafayı vurdu, Pena son anda kornere çeldi.

PENALTI

65' Sağ kanattan Kerim içeri ortaladı, Ömer Bayram'ın eline çarpan top sonrası Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Bu Göz Göz lehine maçtaki ikinci penaltı...

GOL

70' N'Diaye bu penaltı atışını da kaçırmıyor, Göztepe'yi 2-1 öne geçiyor...

BİR PENALTI DAHA!

84' Ceza sahasına yapılan ortada top bu kez Arslanagic'in eline çarptı ve Arda Kardeşler bu maçta 3. kez beyaz noktayı gösterdi.

GOL

87' Bafetimbi Gomis golü attı ve skoru 2-2 yaptı!

90' Mücadelenin sonuna +9 ekleniyor.

PENALTI İPTAL

90+2' Gomis vurdu, Arslanagic'e çarpan top sonrası hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Ancak VAR'a giden Kardeşler hem penaltıyı hem de kartı iptal etti.

BİR PENALTI DAHA!

90+5' Berkan Emir ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın ayağına bastı ve penaltı kararı çıktı.

GOL

90+8' Gomis penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray 3-2 öne geçti!

Müthiş maç sona erdi.

Göztepe - Galatasaray 11'ler:

Göztepe: Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Di Santo, Cherif

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Taylan, Kerem, Halil, Babel, Mostafa