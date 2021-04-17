ÖZET | Göztepe - Galatasaray maç sonucu: 1-3

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Maçın başında Diabate'nin golüyle geriye düşen Galatasaray'ı galibiyete 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu taşıdı. Kerem, biri penaltıdan attığı 3 golle yıldızlaştı. Falcao, Babel, Mostafa Mohamed gibi eksiklere rağmen Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ikilisi maça damga vurdu.

Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray galip gelip puan farkını 6'ya indirdi

SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

2.dakikada sol kanattan Kerem topu taşıdı ilk rakibini geçti ancak daha sonra topu ayağından açtı ve pozisyondan yararlanamadı

5.dakikada sol kanattan Sarachhi geldi ortası savunmadan sekip kornere gitti

6.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Luyindama kafayı vurdu şutu yandan auta gitti

7.dakikada Galatasaray yine korner kazandı. Emre Kılınç ortaladı ancak top doğrudan dışarı gitti

GOL! 9.dakikada Göztepe, Diabate ile durumu 1-0 yaptı. Sol kanattan Burekovic ortaladı, penaltı noktası üzerinde Diabate müthiş bir vuruşla golü attı ve takımını öne geçirdi

12.dakikada Halil Dervişoğlu ceza sahası dışından vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 19.dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 1-1 yaptı. Ceza sahası önünde topu alan Halil Dervişoğlu yerden güzel bir pas verdi, hareketlenen Kerem Aktürkoğlu kalecinin yanında plase bir vuruşla golü attı

23.dakikada sol kanattan Saracchi geldi yerden pasına Emre Kılınç vurdu şutu savunmadan döndü

26.dakikada Feghouli ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan sekip kalecide kaldı

30.dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Feghouli kullandı ortası kaleci İrfan Can'da kaldı

33.dakikada sol kanattan Burekovic serbest vuruşu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

GOL! 39.dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1 yaptı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem sert vurdu ve köşeden golü attı

40.dakikada Kerem Aktürkoğlu bu kez ceza sahası dışından vurdu top üstten auta gitti

KIRMIZI KART İPTAL! 42.dakikada savunmanın arkasına Halil sarktı ceza sahasına girmeden Berkan'ın müdaheles ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart kararı verdi ancak VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve kart iptal oldu

SARI KART! 45.dakikada Galatasaray'da Kerem sarı kart gördü

NET POZİSYON! 45+2.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu kaleci İrfan Can çıkardı

İlk yarıyı Galatasaray 2-1 önde kapattı

İkinci yarı başladı

46.dakikada sol kanattan Soner geldi ortasını savunmada Marcao son anda kornere attı

NET POZİSYON! 49.dakikada uygun durumda Emre Kılınç topu önünde buldu şutu kalecide kaldı

52.dakikada Halil Akbunar'ın ortasına Soner yetişti çaprazda vurdu şutu yandan dışarı gitti

PENALTI! 63.dakikada Galatasaray penaltı kazandı

GOL! 64.dakikada Galatasaray, Kerem Aktüroğlu'nun penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Galatasaray'da Halil ve Kerem çıktı yerlerine Onyekuru ve Oğulcan girdi

NET POZİSYON! 68.dakikada oyuna yeni giren Onyekuru uygun durumda şutunu çekti top az farkla auta gitti

SARI KART! 72.dakikada Obinna orta sahada yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

76.dakikada ceza sahası dışından Obinna vurdu şutu az farkla auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 81.dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç çıktı yerine Arda Turan girdi

86.dakikada Peter Zulj ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 90+3.dakikada Halil ortaladı arka direkte Zulj kafayı vurdu ama uygun durumda topu dışarı gönderdi

Maçı Galatasaray 3-1 galip bitirdi









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Fatih Terim ve Ümit Davala’nın cezası bitti

Galatasaray’da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, maçta saha kenarında yer aldı. Ligde Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

Göztepe'de eksikler

Ünal Karaman yönetiminde çıkış yakalayan Göztepe'de de önemli eksikler var. Takımın başarılı stoperi Alparslan Öztürk, Covid testi pozitif çıktığı için bugün Galatasaray karşısında forma giyemedi. Aynı mevkiden Titi de takımda ayrıldı, Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Ev sahibi Göztepe'de kritik karşılaşmada koronavirüse yakalanan stoper Alparslan Öztürk, sakatlığını bulunan Marko Mihojejevic ve hafta içinde kulüple yollarını ayıran Titi takımdaki yerini alamadı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik patron Ünal Karaman, savunmanın göbeğinde Atınç'ın yanında sol bek Berkan Emir’e şans verdi. Berkan’ın yerine defansın solunda ise Dzenan Burekovic görev yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman geçen hafta Hatayspor'la oynanan maçın kadrosundan iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam Alpaslan'ın yokluğunda Burekovic'e formayı verirken, Tripic'i yedeğe çekip Ndiaye'yı 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da eksik çok

Galatasaray'da cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Mohamed İzmir'de forma giyemedi. Terim, bu maça 8 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray'da Göztepe'ye karşı Yedlin'in yerine Şener, Donk'un yerine Luyindama, Ömer'in yerine Saracchi, Etebo'nun yerine Taylan, Emre Akbaba yerine Emre Kılınç, Babel'in yerine Feghouli, Oğulcan'ın yerine Kerem ve Mohamed yerine de Halil görev yaptı.

Albayrak oyuncuları karşıladı

Galatasaray'da yönetimde yaşanan krizlerin ardından İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, takımı yalnız bırakmadı. Albayrak, oyuncuları stat girişinde karşıladı. Tek tek oyunculara başarılar dileyen Abdürrahim Albayrak ardından protokol tribünündeki yerini aldı.







