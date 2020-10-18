(ÖZET) Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müthiş maç Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 26'da Jose Sosa (P), 43'te Serdar Aziz ve 51'de Pelkas'tan geldi. Göztepe'de Guilherme'nin attığı goller puan için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından 11 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla Alanyaspor'u solladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Namağlup ünvanını kaybeden Göztepe ise 6 puanla 10. sırada kaldı.

Karşılaşmada iki penaltı kararı çıkarken, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, sergiledikleri performansla alkış topladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Fenerbahçe sağ kanattan korner kazandı. Caner ortaladı savunmadan seken topu Pelkas önünde buldu hemen pasını verdi ancak Tisserand ofsayt pozisyonunda kaldı

4' Ozan Tufan'ın pasına hareketlenen Caner Erkin sol kanatta topla buluştu. Tecrübeli futbolcu, ceza sahasına çok sert bir orta kesti. Ön direkte Atınç Nukan'a çarpan topu kaleci İrfan Can iki hamlede kontrol etti.

6' Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Ideye Brown son çizgiye inerek ortasını yapmak istedi ama öne rakibine sonra kendisine çarpan top auta çıktı.

8' Ideye Brown yine sol kanatta topla buluşup ceza sahası içi sol çaprazdaki Halil'e aktardı pasını ama Halil vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı.

18' Fenerbahçe, sol kanattan Caner Erkin'le tehlikeli geliyor. Tisserand'ın uzun pasında topu kontrol eden ve Murat Paluli'den sıyrılan Caner Erkin'in ortasında top İrfan'da kaldı.

GOL | 25' Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan'ın ortasında Poko'ya çarpan top oyun alanına geri döndü. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan, elle müdahale tespit etti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jose Sosa, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi, Fenerbahçe, İzmir deplasmanında öne geçti.

Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’deki 2. golünü attı.

GOL | 33' Halil Akbunar'ın pasına hareketlenen Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, tereddütsüz, penaltı noktasını gösterdi.

Maçtaki ikinci penaltıda topun başına Guilherme geçti. Brezilyalı futbolcunun topu, Altay'ın parmaklarının ucuna çarparak ağlarla buluştu. Takımına eşitliği getiren tecrübeli futbolcu, Göztepe formasıyla ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

36' Fenerbahçe'nin Tanzanyalı yıldızı Samatta, ceza sahasının hemen önünden sert bir şut gönderdi. Kaleci İrfan, yumruklarıyla topu uzaklaştırmayı başardı.

41' Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Guilherme'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

43' Fenerbahçe, bir kez daha önce geçti. Sağ kulvarı iyi kullanan Nazım Sangare'nin ortası Poko'ya çarptı ve kornere çıktı. Topun başına geçen Caner Erkin, ortasını açtı, iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruştu ağlarla buluştu.

45+2' Sağ kanattan süratle ceza sahasına sokulan Nazım Sangare yerden kale ağzına doğru çevirdi topu ama İrfan Can ayaklarıyla tehlikeyi savuşturdu.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı

46' Caner Erkin'in etkili ortaları devam ediyor. Milli oyuncunun yaptığı ortaya Göztepe'den Atınç kritik bir hamle yaptı, Serdar Aziz'in önünden topu kornere gönderdi.

50' Fenerbahçe, 3. gole önce Samatta, sonrasında Pelkas ile çok yaklaştı. Sosa'nın pasında ofsayttan kurtulan Samatta, ceza sahası içerisinde İrfan ile karşı karşıya kaldı. Tanzayalı oyuncunun yerden şutu genç kalecide kaldı. Dönen topu Göztepe savunması uzaklaştıramadı, top Pelkas'ın önünde kaldı. Yunan oyuncunun plase vuruşu, direği sıyırdı, auta çıktı.

GOL | 51' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ozan Tufan topu kendi çabasıyla aldı ve ceza sahasına girdiği gibi arka direkte Pelkas'ı gördü. Bu ikramı geri çevirmeyen Yunan yıldızın yaptığı kafa vuruşu, savunmaya çarpıp ağlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde PAOK'tan transfer ettiği Pelkas, Sarı Lacivertli ekip formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

58' Nazım Sangare'nin ortasında topla buluşan Pelkas'ın şutu, direğin hemen yanından dışarı çıktı.

59' Göztepe'de Ideye Brown, Ozan'a arkadan yaptığı hamle sonrasında sarı kartı gördü.

60' Kullanılan serbest vuruşta Serdar Aziz, topu Tisserand'a indirdi. Kongolu stoperin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

62' Topla harika bir koşu yapan Ideye, Tisserad'a attığı çalımın ardından kendisine şut açısı buldu. Golcü futbolcunun sert şutunda Altay Bayındır gole izin vermedi.

GOL | 63' Nazım Sangare'den kurtulan Halil, sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza sahasına sokulan Halil, pasını boş durumda bulunan Guilherme'ye gönderdi. Altay'ı geçen topa dokunan Brezilyalı oyuncu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

69' Fenerbahçe'de 3. sahibi Dimitrios Pelkas'ın yerine Sinan Gümüş oyunda. Mbwana Samatta ise yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.

69' Sol kanatta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe doğru yaptığı ortada top doğrudan auta çıktı.

70' Gustavo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş, arka direkteki Papiss Cisse'yi gördü ama bomboş durumdaki Cisse kale önünde topu üstten dışarı gönderdi.

77' Fenerbahçe, Göztepe savunmasını az adamla yakaladı, Ozan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Papiss Cisse, bomboş pozisyonda ceza sahasına sokuldu ancak vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

80' Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı... Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Ferdi, rakibinden sıyrılıp uygun durumdaki Gustavo'yu gördü ama onun yerden vuruşunda İrfan Can soluna iyi uzanıp topu kornere çeldi.

82' Fenerbahçe'de Jose Sosa yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

90+5' Sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında ön direkte Murat kafa vuruşunu yaptı ama top üstten auta çıktı.

Karşılaşma sona erdi ve Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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Göztepe - Fenerbahçe 11'ler

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta