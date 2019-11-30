Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Büyük heyecana sahne olan mücadele, 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Göztepe’nin gollerini Castro ve penaltıdan Alpaslan Öztürk atarken Fenerbahçe’nin golleri ise Serdar Aziz ve Garry Rodrigues’ten geldi. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

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Göztepe, üst üste 4. maçından da mağlup olmadan ayrılırken puanını 17’ye yükseltti. Fenerbahçe ise üst üste 3. deplasmanında da puan kaybı yaşayarak puanını 22’ye getirebildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

3. dakikada Göztepe savunmasında yapılan hata sonrası Fenerbahçe'de Max Kruse, topla hareketlendi fakat ağır kalan Alman oyuncu karşısında Alpaslan topa müdahale etmeyi başararak tehlikeyi önledi.

5. dakikada Luiz Gustavo'nun sağ kanattan yaptığı şık ortada altı pas üzerinde bomboş bir kafa vuruşu yapma şansı elde eden Max Kruse, topu üstten dışarı yolladı.

GOL | Göztepe'nin sol kanattan kullandığı korner sonrası top ceza sahası dışına uzaklaştırılırken ceza sahası ön çizgisi üzerinden Castro'nun yaptığı vuruş, direğe çarpıp ağlara giderek Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Deniz Türüç ile Kruse'nin duvar pası sonrası Deniz'in uzak mesafeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

16. dakikada Max Kruse, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Önündeki topa Garry Rodrigues, penaltı noktası üzerinde vuruşunu yaptı top Beto'da kaldı fakat yardımcı hakem, Rodrigues için ofsayt bayrağını kaldırdı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Garry Rodrigues'in içeri doğru kat ederek yaptığı vuruş, savunmadan sekerek kornere gitti.

21. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan'ın pası sonrası Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti.

Göztepe'den büyük tehlike!

22. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Serdar Gürler'in boş pozisyonda altı pas içinde yaptığı kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

35. dakikada Garry Rodrigues'in pasında hareketlenen Deniz Türüç'ün çaprazdan yaptığı vuruş, kaleci Beto'da kaldı.

38. dakikada Göztepe, Serdar Gürler ile ikinci golü bulsa da yardımcı hakemin bayrağı sonrası VAR incelemesiyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

39. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı frikikte Berkan'ın vuruşunu Altay son anda kornere çelmeye başardı.

Göztepe ikinci gole çok yaklaştı!

40. dakikada Halil Akbunar'ın şık çalımları sonrası yaptığı ortaya altı pasta Titi, dokunamadı ve top az farkla yandan dışarı gitti.

44. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı kornerde Emre'nin ortasına harika yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşu, Sarı-Lacivertliler'e eşitliği getirdi: 1-1.

Öne geçme şansını kaçırdı!

45. dakikada savunma arkasına atılan topta Fenerbahçe'de Deniz Türüç, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Portekizli kaleciden sıyrılmaya çalışan Deniz, pozisyonunu kaybettikten sonra topu içeri çevirdi ama savunma uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 50. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Napoleoni'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İzmir'de büyük heyecan!

PENALTI | 56. dakikada Göztepe'de Soner, Luiz Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verildi.

SARI KART | Penaltıya neden olan müdahalesi sonrası Luiz Gustavo sarı kart gördü.

PENALTI KAÇTI | 57. dakikada Göztepe'de Alpaslan'ın kullandığı penaltıyı kaleci Altay kurtardı.

GOL İPTAL | Altay, kurtardığı penaltı sonrası oyunu eliyle başlattı. Kruse savunmanın arkasına pasını atarken Garry Rodrigues, karşı karşıya durumda yaptığı vuruş ağlara giderken Moses son anda dokunarak golü attı. Fakat gol sonrası VAR incelemesine giden Abdulkadir Bitigen, penaltıda Altay'ın öne çıktığını belirterek vuruşu tekrarlatma kararı aldı.

SARI KART | 61. dakikada Fenerbahçe'de Nabil Dirar, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

SARI KART | 61. dakikada penaltının tekrarlanması kararı sonrası hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören bir diğer isim kaleci Altay Bayındır oldu.

GOL | 63. dakikada Alpaslan Öztürk, bu kez kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.

SARI KART | Golün ardından Fenerbahçe'de 63. dakikada Deniz Türüç sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Göztepe'nin golü sonrası 64. dakikada Fenerbahçe'de Zanka oyundan çıkarken Vedat Muriç oyuna dahil oldu.

GOL | 68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Vedat Muriç'in kafayla indirdiği topta Garry Rodrigues topu ağlara yollayan isim oldu: 2-2.

SARI KART | 73. dakikada Göztepe'de yerde kalan Gassama, hakemin faul düdüğüne rağmen gösterdiği sert tepki sonrası sarı kart gördü.

73. dakikada Gassama'nın yerde kalması sonrası kullanılan serbest vuruşta Soner'in şutu, Altay'ın üzerine gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu kenara gelirken Jailson oyuna giren isim oldu.

SARI KART | 76. dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta rakibini sert bir müdahaleyle düşüren Serdar Aziz, sarı kart gördü.

76. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı geliştirdiği hücumda Victor Moses'in sağ kanattan yaptığı ortayı Garry Rodrigues rahat pozisyonda kontrol edemedi ve büyük bir şansı kullanamadı.

Moses'tan kritik müdahale!

81. dakikada Göztepe, önemli bir gol şansı yakaladı. Ceza sahası içinde Serdar Gürler'in pasında rakibinden sıyrılıp uygun pozisyonda Napoleoni'nin yaptığı vuruş son anda topun önüne yatan Victor Moses'tan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Göztepe'de Napoleoni kenara gelirken Mossoro oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Fenerbahçe'de Deniz Türüç oyundan çıkarken Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Direğe takıldı!

87. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Ozan Tufan'ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

SARI KART | 89. dakikada hakemin düdüğünü beklemeden oyunu başlatan ve sonrasında itirazlarda bulunan Jailson, Fenerbahçe'de sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ilave edildi.

KIRMIZI KART | 90+1. dakikada tehlikeli gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ı faul ile durduran Luiz Gustavo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta Deniz Kadah'ın kafayla ağlara yolladığı top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Kalan bölümde tehlikelere rağmen başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Serkan Ok (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Titi (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Castro (xxx), Soner (xxx), Napoleoni (xx) (Dk. 80 Mossoro), Serdar (xx) (Dk. 90+8 Yasin), Halil (xxx), Jerome (x) (Dk. 90 Deniz)

FENERBAHÇE: Altay (xx) - Ozan (xx), Zanka (x) (Dk. 64 Muriqi xx), Serdar (xx), Dirar (x), Gustavo (xx), Emre (x) (Dk. 75 Jailson), Deniz (x) (Dk. 82 Ferdi), Moses (xx), Rodrigues (xx), Kruse (xx)

GOLLER: Dk. 7 Castro, Dk. 63 Alpaslan (Pen.) (Göztepe), Dk. 44 Serdar, Dk. 68 Rodrigues (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Gustavo (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Gassama (Göztepe) - Emre, Gustavo, Dirar, Altay, Serdar, Jailson (Fenerbahçe)